ذكرت تقارير صحافية أن الحكومة تخطط لحملة للقضاء على التدخين في بريطانيا بحلول عام 2030. وتفيد التقارير بأن الخطط التي تسربت إلى صحيفة «ديلي ميل» ستشهد نشر نشرات داخل عبوات السجائر من أجل ذلك. وسيتم الكشف رسمياً عن تلك الخطط، الأسبوع المقبل، عندما يعلنها وزير الصحة مات هانكوك في البرلمان.
وذكرت الوثائق المسربة، التي اطلعت عليها صحيفة «ديلي ميل»، أنه يتعين على شركات التبغ بدلاً من تقديم الخدمات الصحية تغطية تكاليف مساعدة الناس على الإقلاع عن التدخين. وذكرت الصحيفة أنه سيتم وضع منشورات داخل عبوات السجائر، كما سيتم استهداف سجائر السوق السوداء. كما ترد التفاصيل في ورقة خضراء، وهي خطة سياسية أولية نشرتها الحكومة.
وأفادت التقارير بأنه سوف يحذر من أن «لا يزال هناك الكثير للقيام به» لتحويل 15 في المائة من البالغين الذين يدخنون إلى «إنهاء المهمة».
وقالت متحدثة باسم وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية: «أخشى أننا لا نستطيع التعليق على تلك التسريبات التي كشفت عنها الصحيفة».
ولا يزال التدخين أكبر سبب للسرطان يمكن الوقاية منه في المملكة المتحدة. وحسب تقرير لوزارة الصحة البريطانية فإن عدد الذين يدخنون السيجار وصل 5.9 مليون شخص في عام 2018 – أي 14.4 في المائة من تعداد السكان، حيث انخفض عدد المدخنين من 7.7 مليون في عام 2011 (19.8 في المائة).
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