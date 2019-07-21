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وفقا لما نشرته صحيفة عكاظ اليوم الاحد 21 يونيو اعد المركز الوطني للقیاس عدة اختبارات جدیدة بھدف الارتقاء بالاداء، یتصدرھا قیاس الكفایات والمھارات القیادیة ومقیاس
الكفایات الشخصیة والمھنیة للمھن الوسطى واختبار الترخیص المھنى للمعلمین ومقیاس سفیر، ومن المتوقع أن تسھم ھذهالاختبارات في الارتقاء بالأیدي العاملة في شتى المجالات في المرحلة المقبلة في إطار رؤیة 2030 ،وتھدف ھذه المقاییس إلىالتأكد من الجوانب الشخصیة في المرشحین للوظائف ومنھا مستوى الانفتاح على الخبرة والاتقان والوداعة والثقة بالنفس ومقاومة الإحباط والدافعیة الداخلیة والتكیف في بیئات ثقافیة مغایرة.
مقیاس الكفایات والمھارات القیادیة: أعد القیاس بالاعتماد على الادبیات ذات العلاقة، لیقیس الكفایات والمھارات القیادیة
َّ وتتضمن سبعة جوانب أساسیة تشمل (الكفایات القیادیة.. التخطیط الكفایات العقلیة المعرفیة مھارات التواصل – الكفایات الشخصیة – القیم الأخلاقیة – قیم العمل)
مقیاس الكفایات الشخصیة والمھنیة للمھن الوسطى: یستھدف المھن التي لا تتطلب التعلیم الجامعي.
اختبار الترخیص المھني للمعلمین: یتكون الاختبار من جزءین ھما اختبار تربوي عام یشترك فیھ جمیع المعلمین، والجزء الآخر اختبار تخصصي بحسب التخصص ویتناول بنیة التخصص، وعدد التخصصات 26 ً تخصصا.
مقیاس سفیر: یھدف إلى تقویم بعض الكفایات الشخصیة للمرشحین للعمل أو الدراسة في الخارج بھدف اختیار الشخص القادر على التكیف في بیئات ثقافیة مغایرة لما نشأ علیھ مع التمسك بقیمھ ویمكن أن تستفید منھ عدد من الجھات على رأسھا وزارة الخارجیة الملحقیات المختلفة وزارة التعلیم والجامعات.
مقیاس الكفایات الشخصیة والدافعیة للعاملین: أعد بالاعتماد على الأدبیات ذات العلاقة لیقیس الكفایات الشخصیة والدافعیة
َّ المتوقع توفرھا في العاملین، ویتضمن ثلاثة جوانب تتعلق بالشخصیة والتوازن الانفعالي.
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