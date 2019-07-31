يينتشوان 31 يوليو 2019 (شينخوا)
من المقرر أن تعقد الدورة الرابعة للمعرض الصيني – العربي في سبتمبر المقبل في مدينة يينتشوان حاضرة منطقة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية هوي، والتي ستضم معرضا للزراعة الحديثة وندوة بشأن التعاون الزراعي من أجل دفع تعاون القطاع الزراعي بين الجانبين.
وقال يانغ مينغ هونغ، نائب رئيس إدارة الشؤون الزراعية والريفية في منطقة نينغشيا خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء، إن معرض الزراعة الحديثة سوف يبرز أحدث النتائج بشأن تنشيط المناطق الريفية وترويج المنتجات الزراعية المميزة من الصين وخارجها خاصة الدول الواقعة على طول الحزام والطريق وكذلك أحدث التكنولوجيات الجديدة للصناعة الزراعية ومكافحة التصحر وغيرها.
يذكر أن الندوة بشأن التعاون الزراعي ستشكل منصة لتعزيز التعاون بالقطاع الزراعي وتوقيع اتفاقيات التعاون بين الصين والدول العربية بحضور مسؤولين وخبراء ورجال أعمال من الجزائر ومصر وموريتانيا وغيرها من الدول الواقعة على طول الحزام والطريق.
وأضاف يانغ أنه تم تأسيس مركز نقل التكنولوجيا الزراعية بين الصين والدول العربية في نينغشيا، والذي يعد أحد نتائج المعرض الصيني- العربي، حيث تم تحقيق التعاون المثمر بين الجانبين في زراعة الخضروات وبناء الدفيئة الشمسية وتربية شتلات الخضروات وغيرها.
وستعقد الدورة الرابعة للمعرض الصيني- العربي في الفترة بين يومي 5 و8 سبتمبر من العام الجاري تحت عنوان “فرص جديدة ومستقبل جديد”، حيث تهدف إلى ترسيخ جذور الصداقة وتعميق التعاون والتنمية المشتركة بين الصين والدول العربية، وتنظمها بشكل مشترك وزارة التجارة الصينية ومجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية وحكومة منطقة نينغشيا.
يذكر أنه خلال المعرض الصيني- العربي بالإضافة إلى مؤتمر الافتتاح، سوف تعقد 8 معارض فرعية وفعاليات لتعزيز التجارة والاستثمار.