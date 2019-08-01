يينتشوان أول أغسطس 2019 (شينخوا)
سيشهد معرض الصين والدول العربية توقيع عددا من مشاريع التعاون التكنولوجي في سبتمبر القادم.
وكشف تشن فانغ، نائب مديرية العلوم والتكنولوجيا في منطقة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية هوي في شمال غربي الصين، التي تستضيف الدورة الرابعة لمعرض الصين والدول العربية، عن تدشين لجنة نقل التكنولوجيا بين الصين والدول العربية خلال المعرض القادم.
وأضاف أن هناك ما إجماليه 563 ضيفا بمن فيهم 74 ضيفا أجنبيا سجلوا للمشاركة في مؤتمر نقل التكنولوجيا والتعاون في الإبداع بين الصين والدول العربية، كما سجل ما يزيد عن 80 مؤسسة وهيئة بحثية في معرض ترويج التكنولوجيا والمعدات الفائقة والحديثة بين الصين والدول العربية.
وسيعرض معرض التكنولوجيا والمعدات الفائقة الحديثة إنجازات الصين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الأحيائية والزراعة الذكية. بجانب ذلك، سيقيم عشر فعاليات ترويجية لتكنولوجيات الفضاء والطيران والاستكشاف والمسح عن البعد وإنجازات التصنيع الذكي والروبوتات الزراعية.