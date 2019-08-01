ينتشوان 31 يوليو 2019 (شينخوا)
قال مسؤول إقليمي في قطاع الزراعة إن المعرض الصيني-العربي المقرر انعقاده في منطقة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية هوي شمال غربي الصين، سوف يولي أهمية كبير لتطوير الزراعة.
وقال يانغ مينغ هونغ، نائب مدير إدارة نينغشيا للشؤون الزراعية والريفية، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الثلاثاء، إن المعرض سوف يتضمن عرضا عن الزراعة الحديثة وحوارا حول التعاون الزراعي، ما يمثل جزءً مهما من الحدث.
وأوضح يانغ أن المعرض سيعمل على تعزيز التعاون الزراعي بين الصين والدول العربية.
ومن المقرر أن ينطلق المعرض في دورته الرابعة في ينتشوان حاضرة منطقة نينغشيا، خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر المقبل.
ويتضمن معرض الزراعة الحديثة موضوعات متنوعة تشمل احياء الريف والمنتجات الزراعية عالية الجودة والنبيذ الأحمر والتكنولوجيات الجديدة ومكافحة التصحر.
ويهدف حوار التعاون الزراعي إلى تعزيز التعاون بين منطقة نينغشيا والدول العربية وغيرها من البلدان الواقعة على طول الحزام والطريق فضلا عن دول متقدمة. ومن المقرر أن يعقد ممثلون من مؤسسات الإدارة والأكاديميات والشركات المتعلقة بالزراعة في البلدان العربية وبلدان الحزام والطريق مناقشات حول الموضوعات الزراعية مع المشاركين الصينيين في المعرض.
وأوضح يانغ أن نينغشيا تأمل أيضا توقيع اتفاقيات مع مزيد من الدول من أجل الترويج لمنتجاتها الزراعية وتوسيع نطاق سوق تلك المنتجات.