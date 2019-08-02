وفقا لما اعلنه أميركا اليوم أعلن علماء الفلك عن اكتشاف كوكب «سوبر إيرث»، الذي يمكن أن يكون صالحا للسكنى على مسافة 31 سنة ضوئية من نظامنا الشمسي. والكوكب المكتشف حديثا يحمل اسم (جي جيه 357 دي)، وهو أكبر بنحو ستة أضعاف من حجم كوكب الأرض، وهو يدور مرة كل 55.7 يوم حول شمس صغيرة تسمى (جي جيه 357)، وهي أصغر بكثير من شمس مجموعتنا. وقال فريق علماء الفلك الدوليين الذين اكتشفوا الكوكب الجديد في بيان صحافي إنه يمكن أن يوفر ظروفا تشبه الحياة على كوكب الأرض، حسب ما ذكره موقع «أميركا اليوم».
تقول الدكتورة ليزا كالتنجر، مديرة معهد كارل ساجان في كورنيل والأستاذ المشارك في علم الفلك، في بيانها: «في ظل وجود الغلاف الجوي الكثيف، يمكن لكوكب (جي جيه 357 دي) الحفاظ على المياه السائلة على سطحه مثل كوكب الأرض، ويمكننا التقاط علامات الحياة من خلال التلسكوبات المتطورة التي سوف تعمل عبر الإنترنت قريبا».
وأضافت الدكتورة ليزا كالتنجر: «إذا ظهرت علامات الحياة على هذا الكوكب، فسيكون على رأس قائمة السفر بالنسبة للجميع، ويمكننا الإجابة عن سؤال عمره 1000 عام حول ما إذا كنا بمفردنا في هذا الكون الفسيح. وفي غياب الغلاف الجوي من الكوكب فسوف تكون درجة حرارة توازن الكوكب 64 درجة تحت الصفر، وفقا لوكالة ناسا الفضائية، مما يجعله كوكبا جليديا غير صالح للسكن».
ومن خلال الاستعانة بالقمر الصناعي (تي إي إس إس)، الخاص باكتشاف الكواكب في الفضاء في أوائل عام 2019، تمكن فريق الدكتورة كالتنجر من اكتشاف كوكب آخر يحمل اسم (جي جيه 357 بي)، وأطلقوا عليه اسم «الأرض الحامية»، والذي يدور حول شمس صغيرة. وعثر القمر الصناعي على عوالم أخرى من خلال مراقبة النجوم الأقرب والألمع بالنسبة للومضات والانخفاضات الدورية في الضوء المنبعث منها، مما يشير إلى وجود كوكب ما يمر في هذه اللحظة أمام النجم المكتشف.
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