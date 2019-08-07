يينتشوان 7 أغسطس 2019 (شينخوا)
من المقرر أن تعقد الدورة الثالثة لقمة الأعمال بين الصين والدول العربية في يومي 5 و6 سبتمبر من العام الجاري في مدينة يينتشوان حاضرة منطقة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية هوي بشمال غربي الصين، حسبما جاء في مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء.
أوضحت ياو تشيو لينغ، مسؤولة من لجنة تنظيم القمة، أن الدورة الثالثة لقمة الأعمال بين الصين والدول العربية التي تحمل عنوان “تعزيز التبادلات الاقتصادية والتجارية وتعزيز التعاون العملي” ستعقد برعاية مشتركة من جانب المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية وحكومة منطقة نينغشيا وأمانة جامعة الدول العربية والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة العربية، بحضور حوالي 500 مندوب من الصين والبلدان العربية ودول أخرى.
وستنطلق فعاليات متنوعة في إطار القمة، بما فيها حفل الافتتاح ومراسم توقيع المشروعات وملتقى ترويج الفرص الاستثمارية وغيرها.
وأضافت ياو أن الحدث سيولي أهمية بالغة لموضوع البناء المشترك للحزام والطريق وتعزيز التعاون الصيني العربي، حيث أكدت المشاركة فيه كل من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت ومجلس الغـرف التجارية الصناعية السعودية وغيرهما من الهيئات الحكومية والمؤسسات والشركات من الدول العربية.
ومن جهة أخرى، سيصدُر ((التقرير السنوي للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والدول العربية لعام 2018)) و((تقرير فرص التعاون بين الصين والدول العربية في سوق الطرف الثالث )) وغيرهما من التقارير على هامش قمة الأعمال بين الصين والدول العربية.
جدير بالذكر أن قمة الأعمال بين الصين والدول العربية تعد أهم منصة للحوار والتبادل بين الأوساط الاقتصادية والتجارية في الصين والدول العربية وذلك في إطار المعرض الصيني- العربي.