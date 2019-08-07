القاهرة 6 أغسطس 2019 (شينخوا)
شهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم (الثلاثاء)، توقيع مذكرة تفاهم بين القوات البحرية المصرية وشركة (هاتشيسون بورتس) الصينية، لإقامة محطة تداول حاويات بميناء أبوقير، في محافظة الأسكندرية شمال غرب القاهرة.
وذكر المتحدث الرئاسي بسام راضي، في بيان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك)، أن السيسي استقبل اليوم الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، وإيريك إيبي المدير العام لشركة هاتشيسون بورتس الصينية، وكليمينس تشينغ المدير التنفيذي للشركة.
وأوضح راضي، أن الاجتماع شهد توقيع مذكرة تفاهم بين القوات البحرية المصرية وهاتشيسون بورتس، التي تعد إحدى كبريات الشركات على مستوى العالم في إقامة محطات الحاويات، وذلك لإقامة محطة تداول حاويات بميناء أبوقير.
وأكد السيسي، خلال الاجتماع “أهمية إنجاز هذا المشروع الحيوي، وفقا لأعلى المستويات الدولية.. مع الالتزام بالخطة الزمنية للمشروع”.
وأشاد بالسمعة المهنية الطيبة التي تتمتع بها الشركة الصينية في هذا المجال.
من جانبه، أثنى إيريك إيبي المدير العام لهاتشيسون بورتس، بالفرص المتاحة للاستثمار المباشر لشركته في ميناء أبوقير، وذلك من خلال تداول الحاويات الواردة والصادرة عبر الميناء.
وأشار إلى أن هاتشيسون بورتس ستقوم من خلال هذا المشروع بتدريب أكثر من 1500 مهندس وعامل مصري علي القيام بمختلف الوظائف التي يتطلبها عمل المحطة، التي ستصل إلى معدل تداول يبلغ مليون حاوية سنويا مع اكتمال جميع مراحلها.