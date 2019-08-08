بحث الفريق الركن الأمير فهد بن تركي بن عبد العزيز قائد القوات المشتركة السعودية، مع الرئيس الإريتري آسياس أفورقي لدى زيارته الثلاثاء في أسمرا أمن جنوب البحر الأحمر ومكافحة الإرهاب والتهريب بكافة أشكاله، وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أنه تم مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين السعودية وإريتريا وخاصة فيما يتعلق بمواجهة تهديدات خطوط الملاحة البحرية الدولية، بحضور عدد من المسؤولين في الحكومة الإريترية.
ويأتي اللقاء بعد أقل من عام على إعلان السعودية إطلاق تكتل إقليمي لسبع دول عربية وأفريقية مشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن، يضم السعودية ومصر واليمن والسودان وجيبوتي والصومال والأردن، ويهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتأمين الملاحة والتجارة العالمية، وبعد تمرين عسكري انعقد في جدة أوائل العام الجاري.
ويأتي اللقاء بعد أقل من عام على إعلان السعودية إطلاق تكتل إقليمي لسبع دول عربية وأفريقية مشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن، يضم السعودية ومصر واليمن والسودان وجيبوتي والصومال والأردن، ويهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتأمين الملاحة والتجارة العالمية، وبعد تمرين عسكري انعقد في جدة أوائل العام الجاري.