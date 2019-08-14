استخدم مسنّ صيني يبلغ من العمر 70 عاماً 42 جوالاً وضعها على دراجته للقبض على «البوكيمون» في مدينة تايبيه الجديدة. وكان فنغ شوي تشن مدمن مخدرات قبل أن يعلّمه حفيده في عام 2016 لعبة البوكيمون. ويقضي تشن كل وقت فراغه الآن في اصطياد البوكيمون في الشوارع أو في الحدائق.
ويلقّب تشن «بالعم بوكيمون، وهو الآن من المشاهير في تايوان، كما دعته شركة تايوانية ليكون المتحدث باسم هاتفها الذكي الجديد (زينفون ماكس برو إم 2)»، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وتعد «بوكيمون غو – Pokémon Go» لعبة واقع معزز مخصصة للهواتف المحمولة تم تطويرها من قبل شركة «نيانتيك» ونشرتها «ذا بوكيمون كومباني». تم إطلاقها في يوليو (تموز) 2016 لأجهزة أندرويد وآي أو أس.
تسمح اللعبة لمستخدميها بالتقاط وقتال وتدريب كائنات افتراضية تدعى البوكيمونات (مفردها البوكيمون)، والتي تظهر على شاشات الأجهزة كأنها موجودة في العالم الواقعي. وتستخدم نظام التموضع العالمي وكاميرا الأجهزة المتوافقة. تتوفر اللعبة مجاناً لكنها تدعم كذلك عمليات شراء داخل التطبيق لعناصر لعب إضافية. وصدرت اللعبة بالتزامن مع إصدار «بوكيمون غو بلس»، وهي قطعة إلكترونية صغيرة يمكن ارتداؤها تم تطويرها من قبل «نينتيندو»، وهي تستخدم البلوتوث لتنبه المستخدم عند وجود بوكيمون في مكان قريب بواسطة ليد ضوئي.
اللعبة تتيح للاعب التقاط ومبارزة وتدريب وتبديل بوكيمونات افتراضية تظهر في العالم الحقيقي. اللعبة مجانية للعب بها ولكنها ستدعم عمليات الشراء ضمن التطبيق. ولاقت اللعبة فور طرحها أوائل شهر يوليو من 2016 رواجاً هائلاً خصوصاً بين المراهقين.
ويلقّب تشن «بالعم بوكيمون، وهو الآن من المشاهير في تايوان، كما دعته شركة تايوانية ليكون المتحدث باسم هاتفها الذكي الجديد (زينفون ماكس برو إم 2)»، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وتعد «بوكيمون غو – Pokémon Go» لعبة واقع معزز مخصصة للهواتف المحمولة تم تطويرها من قبل شركة «نيانتيك» ونشرتها «ذا بوكيمون كومباني». تم إطلاقها في يوليو (تموز) 2016 لأجهزة أندرويد وآي أو أس.
تسمح اللعبة لمستخدميها بالتقاط وقتال وتدريب كائنات افتراضية تدعى البوكيمونات (مفردها البوكيمون)، والتي تظهر على شاشات الأجهزة كأنها موجودة في العالم الواقعي. وتستخدم نظام التموضع العالمي وكاميرا الأجهزة المتوافقة. تتوفر اللعبة مجاناً لكنها تدعم كذلك عمليات شراء داخل التطبيق لعناصر لعب إضافية. وصدرت اللعبة بالتزامن مع إصدار «بوكيمون غو بلس»، وهي قطعة إلكترونية صغيرة يمكن ارتداؤها تم تطويرها من قبل «نينتيندو»، وهي تستخدم البلوتوث لتنبه المستخدم عند وجود بوكيمون في مكان قريب بواسطة ليد ضوئي.
اللعبة تتيح للاعب التقاط ومبارزة وتدريب وتبديل بوكيمونات افتراضية تظهر في العالم الحقيقي. اللعبة مجانية للعب بها ولكنها ستدعم عمليات الشراء ضمن التطبيق. ولاقت اللعبة فور طرحها أوائل شهر يوليو من 2016 رواجاً هائلاً خصوصاً بين المراهقين.
المصدر صحيفة الشرق الاسط