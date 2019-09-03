لاسا 3 سبتمبر 2019 (شينخوا)
تمت إضافة أكثر من 1500 كلمة وتعبير جديد إلى اللغة التبتية منذ عام 2018، حسبما ذكرت سلطات من منطقة التبت ذاتية الحكم بجنوب غربي الصين.
وتشمل القائمة التعبيرات المستخدمة بشكل متكرر في السياسة والمالية والإنترنت، بالإضافة إلى أكثر من 500 مصطلح يتعلق بالطاقة الكهربائية و150 مصطلحا إضافيا لمصطلحات الأوبرا التبتية والرقصات التبتية التقليدية، وفقا للجنة الإقليمية لتوحيد ترجمة اللغة التبتية.
وظهر العديد من التعبيرات في لغة الماندرين ولكنها كانت غائبة في اللغة التبتية، مثل إشارة أيدي شهيرة “قلب بالاصبع”، وتطبيق مشاركة الفيديو القصير “تيك توك” المعروف أيضًا باسم دوين، و”عشيرة التسرع” وهي كلمة عامية تصف الأشخاص الذين ولدوا بين عامي 1975 و 1985 والذين يعملون بجد واللعب بجد.
حاليا، تم نشر القائمة للجمهور بطرق مختلفة مثل النشرات والقواميس المصغرة والمواقع الإلكترونية والصحف والمجلات.
وقال جيايوم تشوجيال نائب مدير اللجنة “مهمتنا هي خدمة القواعد الشعبية، ويأخذ ترجمة سياسات تخفيف الفقر كمثال، عندما يفهم التبتيون العاديون السياسات المعنية، يمكننا أن نطبق هذه السياسات التفضيلية بشكل أفضل”.
وتأسست اللجنة عام 2005، وتقوم بجمع وترجمة ومراجعة الكلمات التي كانت غائبة في اللغة التبتية الحالية. وحتى الآن، قامت اللجنة بمراجعة وتوحيد حوالي 10 آلاف كلمة وتعبير جديد في اللغة التبتية.
واللغة التبتية هي لغة عمرها آلاف السنين يتم التحدث بها بشكل رئيسي في منطقة التبت ذاتية الحكم والمناطق التبتية في أربع مقاطعات، مع وجود اختلافات دقيقة في جميع المناطق.