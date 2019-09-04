علوم واختراعات > تصنيع قنبلة إخماد حرائق تناسب الطائرات المسيّرة الخاصة
04/09/2019   10:19 ص

تصنيع قنبلة إخماد حرائق تناسب الطائرات المسيّرة الخاصة

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نقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء عن المدير العام لشركة «كرونشتادت»، سيرجي بوجاتيكوف، قوله في معرض «ماكس2019 -» في جوكوفسكي بالقرب من موسكو، بأن الشركة تطور القنبلة بالتعاون مع شركات روسية أخرى.
وأضاف بوجاتيكوف أنه يخطط لإلقاء القنبلة من طائرة مسيرة على مركز الحرائق، مشيرا إلى أنه توجد حاليا القنبلة التي تزن 500 كيلوغرام وهي جاهزة للاستخدام، ولكن يجري حاليا تصميم قنبلة تزن 250 كيلوغراما لتناسب الطائرات المسيرة الخاصة.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الشركة تنوي تصنيع مجموعة طائرات مسيرة لاستخدامها في إخماد الحرائق في جميع أنحاء روسيا.
وتشير الأنباء الواردة إلى أن مساحة حرائق الغابات في روسيا قد وصلت إلى 2.7 مليون هكتار، بزيادة نسبتها 12 في المائة مقارنة بالعام الماضي. وتم فرض نظام الطوارئ في أربعة أقاليم روسية لهذا السبب.

تصنيع قنبلة إخماد حرائق تناسب الطائرات المسيّرة الخاصة

علوم واختراعات
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