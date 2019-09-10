سارة الحارثي – الطائف
كشف رئيس عيادات الأعمال عضو اللجنة التنفيذية الوطنية لريادة الأعمال بمجلس الغرف السعودية الاستاذ ثامر الفرشوطي بأن شابات الأعمال يتفوقن على الشباب في الإقبال على مشاريع المتاجر الإلكترونية.
جاء ذلك خلال لقاء مفتوح نظمته لجنة سيدات الأعمال بغرفة الطائف ضمن مبادرة “قيّل عندنا” التي تقام بالتزامن مع مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية بحديقة الملك فيصل بالطائف.
وأكد الفرشوطي على أهمية تركيز شباب وشابات الأعمال على المشاريع التي تتوائم مع رؤية المملكة والتحول الرقمي وتحقق الابتكار لاسيما علم البيانات والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والترفيه والسياحة، مشيرا إلى المستقبل الكبير للمشاريع التي تركز على التقنية والتطبيقات والتجارة الإلكترونية.
واستعرض الفرشوطي سعي عيادات الأعمال في تقديم الاستشارات والإرشاد والتدريب لشباب وشابات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف مناطق ومدن المملكة، مبيناً بأن عيادات الأعمال تسعى لخدمة رواد الاعمال بما يتواكب مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ وبرامج التحول الوطني ٢٠٢٠ الهادفة لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال والاقتصاد المعرفي.
وأعرب رئيس عيادات الأعمال عن سعادته بترحيب غرفة الطائف بالتعاون والشراكة مع مبادرة عيادات الأعمال، لتوفير البيئة المناسبة لخدمة رواد الأعمال، مؤكداً الحرص على المساهمة في تهيئة البيئة المناسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة القائمة بما يضمن استمرارها ونموها، وتحفيز دخول منشآت جديدة للسوق واحتواء المبادرين والمهتمين بمجال الأعمال، وإنشاء المشاريع وتجاوز مراحل التأسيس، والتعرف على مراحل استقطاب المستثمرين، وخطوات إجراءات الجهات الحكومية وجهات الدعم والتمكين، واستثمار تجارب الآخرين لتوسيع مداركهم الإدارية في بناء هيكل مشاريعهم وإنجاحها.
وبين الفرشوطي بأن عيادات الأعمال تسعى لتنمية ودعم ثقافة العمل الحر لدى الأفراد والمجتمع، وتشجيع ودعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكين رواد الأعمال وتشجيع بيئة ريادة الأعمال لبناء منشآت صغيرة ومتوسطة واعدة، وتطويرها لجعلها مؤسسات منتجة مبتكرة مبدعة.
يذكر بأن مبادرة عيادات الأعمال تستهدف رواد الأعمال وأصحاب المنشآت متناهية الصغر وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم الإرشاد والاستشارات والتدريب عبر نخبة من الخبراء والمستشارين والمرشدين والمدربين والمتخصصين بما يتواكب مع رؤية 2030 الهادفة إلى زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة في دعم ناتج الدخل المحلي