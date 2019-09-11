القاهرة 9 سبتمبر 2019 (شينخوا)
افتتح اليوم (الإثنين) معمل مصري صيني مشترك للطاقة المتجددة، وذلك في مركز تنمية إقليم جنوب الصعيد التابع لأكاديمية البحث العلمى المصرية في محافظة سوهاج، جنوب القاهرة.
وقال رئيس أكاديمية البحث العلمي محمود صقر، خلال حفل الافتتاح، إن “هذا المعمل هو الأول من نوعه كمركز للبحوث والتطوير والابتكار في مجال تصنيع الخلايا الكهروضوئية والألواح الشمسية وتطوير صناعة الطاقة الشمسية وزيادة كفاءتها على المستوى القومي والإقليمي”.
وأضاف أن المعمل أول محطة بحثية في إطار مبادرة “الحزام والطريق” في مصر.
وبدأت فكرة تأسيس المعمل بعد توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المصري – الصيني أثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لبكين في ديسمبر 2014، وفقا لبيان وزارة الإنتاج الحربي المصرية.
ووقعت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المصرية اتفاقا مع وزارة البحث العلمي الصينية في أغسطس 2015، لبدء إنشاء المعمل المشترك، وذلك أثناء زيارة وفد مصري برئاسة رئيس الأكاديمية إلى الصين.
وتم الاتفاق على تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل، هي المرحلة الأولى للطاقة الشمسية، والمرحلة الثانية للكتلة الحيوية، والثالثة لطاقة الرياح.
وتضمنت المرحلة الأولى ثلاثة مشروعات، هى مشروع معمل تصنيع الخلايا الكهروضوئية والألواح الشمسية، ومشروع اختبار وقياس كفاءة الألواح الشمسية، ومشروع خط إنتاج الألواح الشمسية.