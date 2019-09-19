الطايف – مهند الحارثي
شاركت جمعية الثقافة والفنون بالطائف في رفع الذائقة البصرية وتزيين محافظة الطائف من خلال تنفيذ عدد من التصاميم بعدد من الجداريات الفنية في أهم المواقع والطرقات الرئيسية داخل محافظة الطائف.
وأوضح مدير جمعية الثقافة والفنون بالطائف فيصل بن خالد الخديدي أن تنفيذ المشاريع الفنية جاء تفعيلاً للشراكة القائمة بين الجمعية وأمانة محافظة الطائف ، وحرصاً على الرقي بالذائقة البصرية لدى أهالي محافظة الطائف والزوار ، بالإضافة إلى المساهمة في إزالة مظاهر التشوه البصري بعدد من المواقع ، مؤكداً على الدور البارز الذي قدّمه فناني وفنانات الطائف في اكتمال هذه المشاريع منذ البدء في عمل التصاميم والتصورات الفنية ، معرباً عن شكره وتقديره لأمين محافظة الطائف على ثقته في فناني وفنانات الطائف من خلال اشراكهم في عملية تطوير وتنمية المحافظة ، كما أعرب عن شكره لفناني وفنانات الطائف الذين قدّموا تصوراتهم الفنية وساهموا بأفكارهم ومرئياتهم في إنجاح المشاريع ، مشيراً إلى أن الجمعية عقدت عدد من الاجتماعات مع أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل تم من خلالها استعراض عدد من التصاميم الذي بدوره اعتمد ودعم تنفيذ جدارية الفنان خالد آل بخيت في نفق مستشفى الامير منصور وجدارية (شموخ وعزة ) للفنان رائد الأحمري في تقاطع شارع الجيش مع طريق وادي وج.
وقدم “الخديدي” شكره وتقديره لأمانة الطائف ممثلة في أمين الطائف المهندس محمد ودعمه لفنانين الطائف وتقديمهم للمجتمع واستثمار مواهبهم في المشاريع التنموية بالطائف ، مؤكداً أن الطائف زاخرة بالمبدعين وبالخبرات الفنية ولديها كافة الإمكانيات التي تجعلها نموذجاً بين مدن المملكة في مختلف المجالات الثقافية والفنية.