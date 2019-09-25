يُشكل الاستخدام الزائد لأكياس البلاستيك خطراً على البيئة وعلى الحياة الفطرية، حيث تتعرض ملايين الطيور البحرية للموت سنوياً بسبب النفايات البلاستيكية في البيئة البحرية، وقدتصل فترة التحلل لبعض منتجات البلاستيك إلى أكثر من 500عام، وبالتالي فأن أثرها السلبي يعود على الانسان مع مرور الزمن، ونظراً لكثرة تداول الاكياس البلاستيكية بشكل مكثف في الحياة اليومية للمستهلكين، أطلقت جمعية حماية المستهلك مبادرة “الدايم يدوم” وهي مبادرة مجتمعية بمشاركة طوعية لعدد من الأسواق المركزية، وذلك باستبدال الاكياس البلاستيكية بالأكياس الدائمة مجاناً، وذلك تزامناً مع فعاليات اليوم الوطني89 للمملكة. وتهدف المبادرة إلى المحافظة على بيئة وطننا الغالي، ونشر ثقافة استخدام الاكياس الدائمة والحد من استخدام الاكياس البلاستيكية.
وأوضحت الأمين العام لجمعية حماية المستهلك د. سمر بنت عبدالله القحطاني، بأنه وبناء على اختصاصات الجمعية في نشر ثقافة الوعي الاستهلاكي، وتزامناً مع فعاليات اليوم الوطني89، وحفاظاً على بيئة وطننا الغالي، أطلقت الجمعية هذه المبادرة بالتعاون مع عددً من كبرى الأسواق المركزية وهم: شركة أسواق عبدالله العثيم وشركة أسواق كارفور، وشركة لولو ماركت؛ وذلك بتوزيع الاكياس الدائمة مجاناً ونشر ثقافة استخدام الأكياس الدائمة، حيث ثبت أنها كأحد افضل الحلول للحد من استخدام الاكياس البلاستيكية، وذلك وفقاً للأبحاث والدراسات العلمية وتحليل تجارب الدول والجمعيات المهتمة بالبيئة.كما أضافت د.سمر بأن الجمعية تُشجعباستمرار مثل هذه المبادرات التي تحافظ على البيئة والجمعية ترحب بأي تعاون مستقبلي.