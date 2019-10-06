ريم الكيال – الوكاد – جدة
أطلقت “تطوير للمباني”، الشركة الحكومية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والذراع المنفذة لمشروعات وزارة التعليم، تطبيق “مدرستي”.
يسمح التطبيق الجديد الذي تعود ملكيته إلى شركة تطوير للمباني برفع الطلبات الخاصة بإدارة المرافق التعليمية، ومتابعتها، من خلال منصة واحدة، وييسر متابعة حالة الطلب ومراقبة المرفق من منصة واحدة.
وعدّد المدير التنفيذي لإدارة المرافق م. عادل الرويشدي أهداف التطبيق الجديد الذي يستهدف قائدي المدارس، في “تسهيل القيام بالطلبات ومتابعتها، والحفاظ على نظافة المرفق وصلاحيته، وتحسين الخدمة المقدمة من الشركات المنفذة ، ونمو العوائد الاستثمارية لمرافق وزارة التعليم.”
وأشار م.عادل الرويشدي إلى أن التطبيق أطلق تجريبياً مطلع أغسطس الماضي، وأصبح جاهزاً الآن للاستخدام الفعلي.
وأوضح م. عادل الرويشدي أن التطبيق يقوم بدورحلقة الوصل بين قائدي المدارس والشركات المنفذة للعقود لإنهاء ومتابعة جميع الملاحظات وطلبات العمل بشكل منظم وسريع مما يساعد على توفير بيئة تعليمية نظيفة وصحية.
وأضاف: “كما يتميز التطبيق بإتاحته إرسال الطلب للجهة المعنية بصيانة المرفق التعليمي في أقل وقت ممكن، وبوضوحه وسهولة استخدامه، لكونه باللغة العربية، بالإضافة إلى توفيره إمكانية رفع صورتوضح نوع الملاحظات .”
وشرح م. عادل الرويشدي طريقة استخدام التطبيق التي تتلخص في تسجيل مدير المدرسة الدخول عن طريق اسم مستخدم وكلمة مرور، ثم اختيار طلب جديد، ثم اختيار المشكلة ووصفها، وإرفاق صورة لعرض المشكلة للمستقبل إن أراد، مع النقر على خيار (التالي) لاختيار المبنى الذي يوجد به المشكلة، ثم اختيار المكان مع ملء بيانات التواصل التابعة له، وأخيرًا إرسال الطلب.
وكشف م. عادل الرويشدي عن أنه باستخدام التطبيق تمكنت شركة تطوير للمباني من تنفيذ طلبات عمل بعدد 6,337 في مدارس المملكة على النحو التالي : 2323 عملية في مدارس جدة (1254 عملية نظافة، و1069 عملية تكييف)، وتنفيذ 1127 عملية في مكة المكرمة (550 عملية صيانة وتشغيل، و577 عملية تكييف)، وتنفيذ 1538 عملية في المدينة المنورة (759 صيانة وتشغيل، و779 عملية تكييف)، وتنفيذ 1349 في الرياض (835 عملية نظافة، وعملية 514 صيانة وتشغيل ونظافة) حتى الآن.
يذكر أن شركة تطوير للمباني التي تأسست في الربع الثاني من عام 2013، هي الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشروعات وزارة التعليم، وتعمل بشكل رئيس على توفير بيئة تعليمية آمنة وذات جودة عالية ومتطورة.