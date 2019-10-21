جمصة، مصر 19 أكتوبر 2019 (شينخوا)
جرت يوم الجمعة مراسم افتتاح شركة (نيوهوب إيجيبت أكواتك تكنولوجي المحدودة) الصينية لإنتاج أعلاف الأسماك في المنطقة الصناعية بمدينة جمصة في محافظة الدقهلية، شمال القاهرة.
وقال لوه قوه تشيانغ مدير عام الشركة، إن “نيوهوب إيجيبت أكواتك تكنولوجي المحدودة تعد المشروع الاستثماري الرابع لمجموعة شركات (نيوهوب ليوخي) الصينية في مصر”.
وأضاف، في كلمة خلال مراسم الافتتاح، أن إجمالي استثمارات الشركة الجديدة بلغت 180 مليون جنيه، (الدولار الأمريكي يعادل 16.17 جنيه مصري)، حيث أنشأت الشركة مصنعا على مساحة تبلغ 13 ألف كيلو متر مربع.
وأوضح أن المصنع يملك خطين إنتاج إكسترودر لإنتاج أعلاف الأسماك، بطاقة إنتاجية 100 ألف طن سنويا.
وبدأ التشغيل التجريبي للمصنع في أبريل الماضي، وحظى المنتج وخدمة الدعم الفني بإشادة كبيرة من قبل جميع العملاء، وفقا لمدير عام الشركة.
من جانبه، هنأ ليو لي الرئيس التنفيذي لمجموعات شركات نيوهوب خارج الصين، شركة نيوهوب إيجيبت أكواتك تكنولوجي على الافتتاح، الذي اعتبره “يوم عيد سنتذكره دائما”.
وقال إن شركته بدأت الاستثمار في مصر منذ عام 2011، وحققت خلال هذه الفترة تقدما كبيرا في قطاع الزراعة وتربية الحيوانات في مصر من خلال جلب تقنيات وأفكار جديدة.
وتابع أنه في إطار “التعاون الودي بين الصين ومصر، ومبادرة الحزام والطريق.. فقد نجحنا في إنشاء مشاريع استثمارية (في مصر) بإإجمالي استثمارات تبلغ 100 مليون دولار، وبحجم إنتاج سنوي من الأعلاف أكثر من 250 ألف طن”.
وأكد أن شركته لن تدخر أي جهد للعمل في مصر، وتقديم المزيد من الإسهامات للحكومة والشعب المصري.
بدوره، اعتبر وو بينغ رئيس قطاع التصنيع بالغرفة التجارية الصينية في مصر أن افتتاح شركة نيوهوب إيجيبت أكواتك تكنولوجي المحدودة “خطوة هامة لتطور الشركات الصينية في مصر”.
وتعد “شركة نيوهوب إيجيبت أكواتك تكنولوجي المحدودة المؤسسة الصينية الأولى التي تدخل مجال الاستزراع المائي في مصر”.
ورأى أن الشركة تلعب دورا محوريا في تطوير الاقتصاد المحلي بمصر، وتعزيز تنمية قطاع التصنيع بالغرفة التجارية الصينية.
وأوضح أن مجموعة شركات نيوهوب تملك خمسة مصانع في محافظات مصر، حيث يبلغ حجم المبيعات السنوية من الأعلاف 250 ألف طن، بقيمة إنتاجية سنوية تصل إلي مليارين و300 مليون جنيه مصري.
وأشار إلى أن هذه المصانع تمكنت من توفير أكثر من 600 فرصة عمل مباشرة وما يزيد عن 3000 وظيفة بشكل غير م مباشر في مصر.
ورأى أن هذه المصانع تعد “النموذج الأسرع والأفضل لعائد تطور الشركات الخاصة للغرفة التجارية بمصر”.
فيما وصف أحمد محمود مدير الجهاز التنفيذي لمنطقة جمصة الصناعية، المصنع الجديد لإنتاج أعلاف الأسماك بأنه “مشروع متفرد ومميز جدا”.
وقال محمود لوكالة أنباء ((شينخوا)) “نحن نفتقد مثل هذه المصانع جدا، فهذا المصنع يوفر أعلافا مطابقة للمواصفات تؤدي في النهاية إلى وجود أسماك جيدة”.
وأضاف “نتمنى وجود مصانع كثيرة من هذا النوع لتغطية احتياجات المزارع السمكية”.
وختم “لقد دعمنا هذا المصنع من خلال توصيل المرافق، بعد أن وجدنا جدية لدى إدارته، ومتفائل بوجوده في المنطقة الصناعية بجمصة”.
بينما وصف سالم متولي، وهو أحد عملاء المصنع الجديد، جودة الأعلاف التي ينتجها المصنع بأنها مميزة.
وتعاقد متولي، على شراء 1500 طن أعلاف من المصنع منذ أول أبريل الماضي وحتى اليوم، حسب ما ذكر لـ “شينخوا”.
وأوضح أن أعلاف المصنع الصيني تعطي إنتاجية أعلى في الأسماك، لذلك فإن المصنع يحظى بإقبال من قبل أصحاب المزارع السمكية بشكل أكبر من الشركات العاملة منذ سنوات في السوق.
وتوفر الشركة الصينية أيضا الدعم الفني لأصحاب المزارع السمكية، من خلال زيارات ميدانية للمزارع لفحص الأسماك، وفقا لمتولي