رشاد الخير – الوكاد – الرياض
عززت اللجنة الوطنية لصناعة الحديد بمجلس الغرف السعودية من مكانة المملكة وموقعها العالمي في مجال صناعة الحديد،بعد أن أختارت منظمة الحديد والصلب العالمية world steel اللجنة الوطنية لصناعة الحديد لتصبح عضواً منتسباً في المنظمة وذلك خلال اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة التي عقدت في مونتيري بالمكسيك أكتوبر الماضي.
وبذلك تكتسب المملكة موقعاً عالمياً جديداً في المنظمات الدولية المعنية بتطوير التجارة والصناعة والاستثمار،حيث يعكس اختيار اللجنة الوطنية لصناعة الحديد لعضوية منظمة الحديد والصلب العالمية المكانة المرموقة التي تحظى بها المملكة على وجه العموم والقطاع الخاص وأجهزته المؤسسية على وجه الخصوص من ثقل واحترام في المحافل والمنظمات الدولية ،كما يعكس التطور المضطرد الذي تشهده صناعة الحديد السعودية على كافة الأصعدة .
وحول الانعكاسات والفوائد المتوقعة من الانضمام لعضوية منظمة الحديد والصلب العالمية قال رئيس اللجنة الوطنية لصناعة الحديد بمجلس الغرف السعودية المهندس رائد العجاجي أن اللجنة بهذه العضوية تحقق انجازاً دولياً هاماً نظراً لتمثيلها لأهم القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية ” الحديد والصلب” الذي يشكل عصب عملية البناء والتنمية في المملكة ويعتبر عنصراً أسياسياً في مناقشات وأجندة اجتماعات قمة مجموعة العشرين، متوقعاً أن يساعد ذلك اللجنة في الارتقاء لمستوى العالمية وتحقيق النجاحات محلياً ودولياً ويساهم في رفع مستوى المملكة في مجال صناعة الحديد والصلب على مستوى العالم ضمن أكبر أول 20 من منتجي الحديد والصلب في العالم.
وأضاف ” العجاجي” أن عضوبة اللجنة الوطنية لصناعة الحديد في منظمة الحديد والصلب العالمية ستمكنها من الوصول لقاعدة بيانات عالمية ضخمة حول صناعة الحديد والتقارير والدراسات والاحصاءات ذات الصلة والتأثير على أداء واتجاهات صناعة الصلب العالمية، واتاحة المشاركة في برامج ومبادرات تطورير السوق، والتواصل مع الخبراء والمتخصصين وعمالقة صناعة الصلب على مستوى العالم ، والانضمام لفرق العمل ولجان الخبراء في المجال ، والاستفادة من فرص التدريب في مشاريع المنظمة واكتساب المعرفة العالية في صناعة الحديد.
ونوه إلى أن منظمة الحديد والصلب العالمية ومقرها بروكسل ببلجيكا تعتبر من أهم وأكبر المنظمات الصناعية في العالم، وتقوم بدور ريادي في جميع القضايا الاسترايتجية ذات الصلة بصناعة الحديد مع التركيز بشكل خاص على الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية ،كما تقوم بالترويج للصناعة للعملاء وتساعد أعضائها على تطوير سوق الحديد ولديها مشاريع كبيرة في قطاعي البناء والسيارات ، وتضم نحو 170 عضواً من منتجي الصلب والجمعيات الوطنية والإقليمية لصناعة الصلب ومعاهد أبحاث الصلب، يمثلون 85% من منتجي الحديد والصلب على مستوى العالم.
وأعرب ” العجاجي” بهذه المناسبة عن شكره لمجلس إدارة مجلس الغرف السعودية على دعمه للجنة الوطنية لصناعة الحديد واللجان الوطنية بالمجلس، مما ساهم في تحقيق مثل هذه الانجازات التي تحسب لقطاع الأعمال السعودي.
الجدير بالذكر أن صناعة الحديد والصلب في المملكة نمت بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية، مدعومة بالنمو الاقتصادي الذي شهدته البلاد، وزيادة الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية والمشاريع العمرانية، وارتفاع الطلب محليا وعالميا، كما باتت هذه الصناعة تشكل محورا مهما لعدد من الصناعات التحويلية، وتلعب دورا أساسيا في عجلة التنمية، الأمر الذي يعظم من أهمية حدث عضوبة اللجنة الوطنية لصناعة الحديد في منظمة الحديد والصلب الدولية ويضاعف الآمال بمستقبل أكثر أشراقاً لهذه الصناعة الوطنية الاستراتيجية.