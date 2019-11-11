بكين 11 نوفمبر 2019 (شينخوا)
وقعت شركة أرامكو السعودية اتفاقيات مبيعات نفط خام لعام 2020 مع خمسة عملاء صينيين، بزيادة قدرها 151 ألف برميل يوميا مقارنة بعقود التوريد لعام 2019، الأمر الذي يعزز مكانة أرامكو كأكبر شركة توريد نفط خام بالصين.
وتم توقيع هذه الاتفاقيات الجديدة بشكل منفصل على هامش الدورة الثانية لمعرض الصين الدولي للاستيراد الذي عقد خلال فترة 5- 10 في بلدية شانغهاي.
ومن جهته علق قال أحمد السبيعي نائب رئيس أرامكو السعودية للتسويق والمبيعات وتخطيط الإمداد،على الاتفاقيات الموقعة حديثا “إن الاتفاقيات الجديدة الموقعة في المعرض تعكس ثقة العملاء الصينيين في ثبات التوريد والتميز التشغيلي لشركة أرامكو السعودية”، مضيفا أن “هذه الاتفاقيات توضح أيضا التزام الشركة في السوق الصيني”.
وتعد هذه السنة الثانية على التوالي التي تشارك فيها أرامكو السعودية في معرض الصين الدولي للاستيراد، حيث وقعت الشركة في العام الماضي عددا من اتفاقيات بيع نفط خام مع عملاء صينيين، مما ساعد على دفع مبيعات النفط الخام الصينية في عام 2019 إلى مستويات جديدة.
وأضافت الشركة أن هذه الاتفاقات تعكس جهود الشركة لتعزيز مكانتها في الصين ودعم نمو البلاد في التكرير والبتروكيماويات، وكذلك الأمن العام للطاقة.