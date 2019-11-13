القاهرة 11 نوفمبر 2019 (شينخوا)
أعلنت الهيئة العربية للتصنيع في مصر اليوم (الإثنين)، بدء تشغيل منظومة الأوتوبيسات الكهربائية الذكية في البلاد، بالتعاون مع شركة (شنغهاي وانكسيانغ) الصينية.
وأوضحت الهيئة، في بيان حصلت وكالة أنباء الصين ((شينخوا)) على نسخة منه، أنه تم تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني في الأوتوبيسات الكهربائية الذكية، من خلال التحالف الذي تقوده الهيئة العربية للتصنيع مع شركة شنغهاي وانكسيانغ الصينية.
وتأتي تلك الخطوة ضمن خطة متكاملة على طريق التحول الرقمي، والدفع بمنظومة النقل العام الذكي في مصر، وفقا للبيان.
كما تأتي في إطار تفعيل مذكرة التفاهم التي وقعتها الهيئة العربية للتصنيع في مايو الماضي لتشكيل تحالف مع شنغهاي وانكسيانغ، وبالتعاون مع شركتي (مواصلات مصر)، و(يونيتد إنفستمنت) الممثل المحلي والإقليمي للشركة الصينية، بهدف تقديم حل متكامل لتطبيق منظومة النقل العام الذكي داخل المدن المصرية.
وقال الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن “هذا المشروع يعتبر تحولا استراتيجيا لدعم نقل وتوطين التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي للأوتوبيسات الكهربائية”.
وأشار إلى أن التحالف الذي تقوده الهيئة العربية يبذل قصارى جهده لضمان نجاح التخطيط الأمثل لإنشاء منظومة النقل الذكي بمصر.
وشدد على توافر الإرادة السياسية الحقيقية لدفع عجلة التنمية بمصر، مشيرا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لنقل وتوطين التكنولوجيا بالتعاون مع الخبرات العالمية.
وأشاد التراس، بالتجربة التنموية الصينية، التي تمثل نموذجا يحتذى به، مشيرا إلى أن الصين استطاعت تحقيق معجزة خلال 40 عاما.
وتابع أن كبريات الشركات الصينية أبدت تطلعها للتعاون والشراكة الحقيقية وضخ المزيد من الاستثمارات في مصر.
ووصف التعاون بين الهيئة العربية والشركات الصينية بأنه “مثمر وناجح”.
وأكد أن “حجم الإنجازات في مجال النقل غير مسبوق في تاريخ مصر، خاصة مع الاتفاقيات والعقود الموقعة مع الشركاء الصينيين، سواء في السكة الحديد أو القطار السريع والمكهرب والمونوريل”، لافتا إلى توافق رؤية الرئيس السيسي مع كبريات الشركات الصينية على نقل وتوطين التكنولوجيا فى مصر.
بدورها، أشادت شركة (شنغهاي وانكسيانغ) الصينية بالخطوات الإيجابية التي تنتهجها الدولة المصرية لبدء تشغيل الأوتوبيسات الكهربائية.
وثمنت دور الهيئة العربية للتصنيع في استقبال تكنولوجيا صناعة الأوتوبيسات الكهربائية الذكية من خلال التعاون بين الشركات التابعة لها وغيرها من الشركات الصينية الرائدة في هذا المجال.
وأكدت الشركة الصينية، أن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لتكون مركزا إقليميا، وعلى قائمة مصدري المركبات الكهربائية خلال السنوات المقبلة، مما سيساهم في خلق فرص عمل جديدة، وضخ استثمارات في مجال الصناعات المغذية لتصنيع المركبات الكهربائية.
وقال وو وي رئيس مجلس إدارة شنغهاي وانكسيانغ، إن التعاون بين القاهرة وبكين سيشهد تحولا استراتيجيا لدعم نقل وتوطين تكنولوجيا الأوتوبيسات الكهربائية، خاصة في ظل ما تمتلكه الهيئة العربية للتصنيع من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية كبيرة.
وأشار إلى أن مراكز التطوير والأبحاث بشركته ستدعم متطلبات التشغيل المناسبة في القاهرة الكبرى والمدن العمرانية الجديدة.
وتتميز منظومة الأوتوبيسات الكهربائية الذكية بأنها تحافظ على نظافة البيئة، حيث أنها تدار بالكهرباء، ولا ينتج عنها أي تلوث، كما توفر سبل الراحة للركاب بسبب وجود مقاعد مريحة وتكييف الهواء وشاشات عرض فيديو وخدمات الإنترنت، إلى جانب كونها مجهزة لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما تتميز هذه الأوتوبيسات بوجود أحدث الأجهزة للدفع الإلكتروني، حيث يمكن لأي راكب الحصول على التذكرة من خلال ماكينات موجودة عند مدخل الأوتوبيس أو استخدام كروت التحصيل الذكية.
ويمكن أيضا لأي مواطن يرغب في استخدام أسطول النقل الذكي متابعة حركة الأوتوبيسات ومعرفة أقرب محطة يمكن التوجه إليها وتوقيت وصول الأوتوبيس والزمن المتوقع للرحلة من خلال تطبيق علي أجهزة التليفون المحمول ومرتبط بشبكة جوجل العالمية.