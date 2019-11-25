يُتوقع أن تظهر «زيتا» قريبا في شوارع المدن الروسية، لتكون بذلك أول سيارة كهربائية تُصنع في روسيا، وتطرح في الأسواق إلى جانب السيارات التي تعتمد على البنزين. ويشكل ظهور هذا النوع من السيارات في روسيا، بالتزامن مع أنباء من أكثر من دولة من العالم حول بدء إنتاج سيارات كهربائية، بداية مرحلة جديدة من تاريخ التطور الصناعي في حياتنا، ركيزتها الأساسية تصنيع معدات وآليات «صديقة للبيئة». وأكدت وزارة الصناعة الروسية بدء الإنتاج العام للسيارة الكهربائية «زيتا»، وطرحها في السوق للراغبين ابتداء من مطلع العام المقبل. وفي وقت سابق قال مشاركون في مشروع تصميم وتصنيع السيارات الكهربائية، إن أول سيارة من هذا النوع ستظهر في المدن الروسية في شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، أي قبل نهاية العام الحالي.
وحسب معلومات من مصنع «تولياتي» الذي يقوم بتنفيذ مشروع السيارات الكهربائية، سيتم تزويد «زيتا» الصغيرة ذات الأبواب الثلاثة (بابان جانبيان وآخر خلفي) بمحرك جر موفر للطاقة، يسمح لها بالسير ضمن سرعة قصوى لا تزيد على 120 كلم – ساعة، ولن يتجاوز سعرها 450 ألف روبل (7 آلاف دولار أميركي تقريبا). وبعد ثلاث سنوات مضت على انطلاق مشروع تصنيع سيارات كهربائية في روسيا، ظهرت «زيتا» التي اجتازت عمليا جميع الاختبارات، إلا أنها لن تكون الوحيدة، وربما تبدو بمثابة «الأخت الصغرى الجميلة» لمجموعة سيارات كهربائية أخرى أكبر حجما ومزودة بمحركات أقوى. إذ يستعد مجمع «تولياتي» لتصنيع سيارة أكبر بأربعة مقاعد العام المقبل، ومن ثم سيارات رباعية الدفع.
وتعتمد «زيتا» في حركتها على بطاريات كهربائية، تخزن طاقة تكفي لقطع مسافة 200 كلم، ومن ثم يتم شحنها من أي مأخذ كهربائي 220 فولتا. وفي النسخة «لوكس» من «زيتا» تكفي البطارية لمسافة 580 كلم. ولا تحب «زيتا» الإسراف، إذ لا تزيد تكلفة السير مسافة 1 كلم في السيارة الكهربائية على 40 كوبييك (الروبل الروسي 100 كوبييك)، بينما تستهلك السيارات العادية بنزينا بقيمة 5 روبلات لكل كلم واحد. وتم تصنيع هذه السيارة الكهربائية من قطع روسية باستثناء الاعتماد على الصين لتوفير بطاريات الطاقة الكهربائية، واللوحات الإلكترونية التي تشرف على عمل السيارة، وتساعد في التحكم بها.
ورغم اجتيازها الاختبارات الضرورية قبل طرحها على المبيع في الأسواق، فإن الاختبار الحقيقي سيكون لحظة نزول «زيتا» إلى الشارع، والذي سيتزامن مع فصل الشتاء، حيث تغطي الثلوج الطرقات في روسيا.
المصدر صحيفة الشرق الاوسط