عبد الله عبد الغني – جدة- الوكاد
وقّعت الهيئة السعودية للمهندسين، مذكرة تفاهم مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات)، لدعم مبادرة رفع كفاءة إدارة المرافق وتحسين إدارة المشاريع.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، المهندس سعد بن محمد الشهراني، أن المبادرة تأتي ضمن إطار الإستراتيجية، لرفع مستوى القدرات الوطنية، وتحسين منهجية نقل المعرفة، من خلال عقد شراكات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في قطاع المشاريع الإنشائية والبنية التحتية، والدور الكبير في مجال بناء مسار مهني للمهندس، وعقد ورش العمل والتدريب، والحصول على الشهادات المهنية، الذي يستهدف بناء قدرة بشرية وطنية بمجال إدارة المشاريع والأصول والمرافق، مؤكداً على أن الجميع يدرك أهمية وجود قدرات بشرية وطنية عالية الكفاءة في مجال إدارة المشاريع، لتعزيز الثقة في السوق الوطني والتنافسية، بالإضافة إلى عقد الشراكات المحلية والعالمية، لتطوير القدرات البشرية الوطنية
وبيّن الشهراني، أن الشراكة مع برنامج “مشروعات”، سيكون له أثر إيجابي لتحقيق الأثر المنشود، بتطوير القدرات البشرية التي تعمل عليها الهيئة بحسب استراتيجيتها، وتمكين شريحة واسعة من المهندسين في إدارة المشاريع الوطنية وفق أعلى المعايير، إضافة إلى توطين الخبرات في المجال الهندسي، ورفع جودة البنية التحتية، وإستدامة الأصول والمرافق، بالتوافق مع رؤية المملكة 2030.
يُذكر أنه قام بتوقيع المذكرة من جانب الهيئة، أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين، المهندس فرحان بن حبيتر الشمري ، فيما وقع من جانب “مشروعات”مدير عام البرنامج، المهندس أحمد بن مطير البلوي.