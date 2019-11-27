وكالات
أطلقت مصر قمرها الصناعي الأول للاتصالات “طيبة 1” مساء أمس (الثلاثاء)، بواسطة شركة “آريان سبيس” الفرنسية على صاروخ الإطلاق “آريان5” من قاعدة الإطلاق بإقليم جويانا الفرنسي بأميركا الجنوبية.
وقال مجلس الوزراء المصري في وقت متأخر من يوم أمس، إنه كان من المقرر إطلاق “طيبة 1” يوم الجمعة الماضي لكن العملية تأجلت لأسباب فنية.
ويقول مسؤولون حكوميون، إن هذه الخطوة تستهدف تحسين البنية الأساسية للاتصالات وخدمات الإنترنت وجذب الاستثمارات.
ومن المخطط أن تصل فترة عمل القمر “طيبة 1” إلى أكثر من 15 عاماً، حسبما أضاف التلفزيون المصري.