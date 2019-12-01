:شهدت فعاليات اليوم الأول من قمة المعرفة 2019 في نسختها السادسة بجلسة حوار مع الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة. حيث تم تكريم ثلاثة فائزينبجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، هم أرامكو السعودية والتي مثلها رئيس مجلس إدارة المعرفة ورئيس مجلس إدارة الابتكار في “أرامكو” الدكتور جميل البقعاوي، والمعهد الوطني للتعليم في سنغافورة ممثلاً بمديرته البروفيسورة كريستين جوه، ومؤسس الثورة الصناعية الرابعةهنريك فون شيل.
وحضر جلسة الحوار بالنيابة عن أرامكو السيد خالد العنزي، نائب رئيس مجلس إدارة المعرفة، والذي قال بأن أرامكو تعمل على تحفيز تبادل المعرفة لتشجيع الموظفين على استثمار وقتهم في التعلم. وأضاف: “مع وجود أكثر من 60,000 موظفاً لدى أرامكو، فإن الشركة تنتهج اسلوباً مختلفاً لتبادل المعرفة، وقد بادرنا إلى تعيين 20 مديراً لبرنامجنا الخاص بالمعرفة”.
وحضر جلسة الحوار بالنيابة عن المعهد الوطني للتعليم في سنغافورة رئيس التخطيط البروفيسور تشانغ شيو هونغ، والذي شدد على أهمية تعليم المدرسين، وقال: “يركز المعهد الوطني للتعليم في سنغافورة في المقام الأول على تدريب 34,000 مدرساً يعملون في 360 مدرسة، ويهدف المعهد إلى سد الفجوة بين البحوث والنظرية والتطبيق، ويرتبط باتفاقيات تعاون دولية في أكثر من 64 بلداً حول العالم، ويعمل على إعداد معلمي اليوم للمستقبل”.
وقال هنريك فون شيل الرجل الذي يقف وراء الثورة الصناعية الرابعة بأن البشرية بحاجة إلى إعادة النظر بالأفكار القديمة حول الاقتصاد والانتاجية للحفاظ على نفسها. وتابع: “جيلنا على مفترق طرق التغيير ولدينا 10 سنوات لإيجاد بدائل لمصادر الطاقة التقليدية للبقاء على قيد الحياة. فكل شيء حولنا يجب أن يكون مترابطاً، والتحول الرقمي هو الطريق للمضي قدماً”.
وقدم فون شيل قائمة مهام يتوجب على البشرية تنفيذها خلال 30 عاماً، مشيراً إلى ضرورة خفض إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 62% بحلول العام 2050، وأن تستحوذ مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح على نسبة 97% من احتياجات الطاقة، وأن يتم تحويل 90% من البروتين إلى اللحم المستنبت.وأضاف: “يمكن لدبي تولي زمام القيادة في بناء المدن الذكية انطلاقاً من رؤيتها التي لا تعرف المستحيل”.
وأقيمت فعاليات قمة المعرفة 2019 في نسختها السادسة تحت شعار “المعرفة لتحقيق التنمية المستدامة” في مركز دبي التجاري يومي 20-19، واستعرضت التجارب وأفضل الممارسات التي ساعدت الدول على تحقيق التنمية في مختلف القطاعات.