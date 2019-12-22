اخبار الرياضة > تكريم القرني في منتدى الروبوت السعودي
22/12/2019   10:16 ص

تكريم القرني في منتدى الروبوت السعودي

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الرياض : الوكاد

كرم منتدى الروبوت السعودي الأول برئاسة   رئيس الاتحاد السعودي للألعاب اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت الاستاذ سعود الفغم في الحفل الختامي الذي أقامه مؤخرا بالرياض الإعلامي علي بن عايض القرني ، وذلك نسبة لجهوده المميزة في دعم أنشطة وفعاليات المنتدى إعلاميا وكذلك عكس فعاليات الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت عبر أجهزة الإعلام.

وبهذه المناسبة عبر الأستاذ علي القرني عن شكره لرئيس الاتحاد سعود  الفغم  مؤكدا  أن عكس فعاليات الاتحاد يعد جزءا  من الرسالة  الإعلامية التي يفترض أن يقوم بها كل إعلامي.

تكريم القرني في منتدى الروبوت السعودي

اخبار الرياضة
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