اخبار الرياضة > أخضر الرماية جاهز للعربية
22/12/2019   10:19 ص

أخضر الرماية جاهز للعربية

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الرياض ـ الوكاد المحرر الرياضي
يشارك المنتخب السعودي للرماية على البندقية والمسدس، في البطولة العربية لأسلحة ضغط الهواء التي ستقام في الشارقة خلال الفترة من 20-28 ديسمبر الجاري .
ويمثل المنتخب السعودي في رماية مسدس ضغط الهواء الرماة محمد العمري وعطالله العنزي وسعيد الحارثي وفي رماية البندقية ضغط الهواء الرماة حسين الحربي ومسفر العماري وفيصل السعد.
وكشف رئيس البعثة المدير التنفيذي للاتحاد احمد منصور الشهراني عن جاهزية الأخضر السعودي للمشاركة في البطولة، مشيدا بخبرة وامكانيات لاعبي المنتخب السعودي الذين دائما ما يقدمون نتائج تليق بالرماية السعودية

أخضر الرماية جاهز للعربية

اخبار الرياضة
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