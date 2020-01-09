ثقافة وفنون > منها السعودية ومصر.. مصور يجسد ثقافات الناس عبر غرف نومهم
09/01/2020   11:01 ص

منها السعودية ومصر.. مصور يجسد ثقافات الناس عبر غرف نومهم

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)–

لطالما كان يشعر بالفضول حول أنماط حياة الناس وثقافاتهم المختلفة، بالإضافة إلى تحول العالم بشكل سريع مع مرور الأيام. الأمر الذي دفع المصور الفرنسي، جون ثاكوري، إلى تصوير النساء والشباب، من حول العالم، في غرف نومهم.

شارك في مشروع ثاكوري، الذي يعرف باسم “My Room Project“، حوالي 1200 شخص، ولدوا في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي. وشملت عينته أشخاصا من مختلف فئات المجتمع، فكان هناك الصيادون والمهندسون وسائقي سيارات الأجرة.

وفي حديثه مع موقع CNN بالعربية، يقول المصور الفرنسي: “العالم يتغير بسرعة كبيرة، أشعر أنه من المهم رصد حياة جيل اليوم، فأنا مقتنع أن هذه الصور ستكون ذات قيمة كبيرة بالمستقبل”.قضى ثاكوري 95 في المائة من وقته لإقناع الناس بالمشاركة في المشروع الفوتوغرافي. وبدوره، نجح في الوصول إلى عدد من الأشخاص عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، والمنظمات غير الحكومية المحلية، أو حتى التواصل معهم مباشرة في الشارع.ويملك المشاركون الحرية التامة في إخفاء أو إبراز ما يريدون على الكاميرا أثناء جلسة التصوير، فبعضم يطلب من المصور الفرنسي بضع دقائق لترتيب الغرفة، بينما لا يهتم آخرين بذلك.

منها السعودية ومصر.. مصور يجسد ثقافات الناس عبر غرف نومهم

ثقافة وفنون
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