علوم واختراعات > اكبر سجادة في العالم في مسجد الشيخ زايد
13/01/2020   11:13 ص

اكبر سجادة في العالم في مسجد الشيخ زايد

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– يشتهر جامع الشيخ زايد الكبير، في أبوظبي، بتصاميمه وهندسته المعمارية المميزة. وتعمل مجموعة “خفية”، من العمال بشكل مستمر ودوري للحفاظ على هيئته.

ويتم الحفاظ على السجادة الضخمة من خلال عمليات إعادة التحريك والغسيل والحياكة، ويعمل عليها حوالي 15 عاملاً.

اكبر سجادة في العالم في مسجد الشيخ زايد

علوم واختراعات
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