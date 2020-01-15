بكين 15 يناير 2020 (شينخوا) أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن المصلحة العامة للجمارك الصينية مؤخرا، وصول حجم التجارة بين الصين والسعودية إلى 71 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر الماضيين، بزيادة 25.4 بالمائة على أساس سنوي.
وأشارت البيانات إلى أن الصادرات الصينية إلى السعودية بلغت 21.46 مليار دولار أمريكي خلال الفترة المذكورة، بزيادة 37.8 بالمائة على أساس سنوي، فيما وصلت واردات الصين من السعودية إلى 49.54 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة، بزيادة 20.7 بالمائة على أساس سنوي.
وفي شهر نوفمبر وحده، بلغ حجم التجارة بين الصين والسعودية 7.17 مليار دولار أمريكي، من ضمنها 4.95 مليار دولار قيمة واردات الصين من السعودية، و2.22 مليار دولار أمريكي قيمة صادرات صينية إلى السعودية.
وتعد السعودية أكبر شريك تجاري للصين في منطقة الشرق الأوسط.