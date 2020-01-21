الرياض: علي القرني
أنهت الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر كافة استعداداتها لانطلاق مؤتمرها الدولي الرابع للزهايمر الذي تنظمه بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم التقنية (الشريك الاستراتيجي للجمعية الداعم) خلال الفترة من 27-29 يناير الجاري بالرياض.
وبرئاسةالأميرة مضاوي بنت محمد بن عبدالله ، نائب رئيس مجلس الإدارة ، رئيس اللجنة التنفيذية ، وبمشاركة عدد من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة العلمية ونائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لدعم البحث العلمي سعادة الدكتور عبدالعزيز المالك، عقدت الجمعية في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر اليوم الأثنين مؤتمرا صحفياً ألقى الضوء على أبرز أهداف مؤتمر ألزهايمر الرابع ، ويوضح ملامح الإنجازات التي حققتها الجمعية في التصدي لمرض الزهايمر وتخفيف وطأته على المصابين به .
وأشارت سمو الأمير مضاوي لأهمية رفع التوصيات لصناع القرار لتتضافر الجهود من وزارتي الصحة والعمل والتنمية الاجتماعية في رفع التحديات التي تواجه المرض والمريض وأسرته وشمول مرض الزهايمر ضمن تصنيف الإعاقة والذي يكفل للمريض كافة الحقوق والتشريعات التي يستحقها في كافة مراحل المرض حيث قدمت الجمعية دراسة علمية شاملة اعدتها من لجانها العلمية والشرعية والقانونية تثبت وصول المريض في مراحله المتقدمة للإعاقة “ووضعت إستراتيجيات توعوية متكاملة في تنفيذ برامجها ومبادراتها بطرق علمية مدروسة ومبتكرة استطاعت من خلالها التعرف على أبرز الصعوبات التي تواجه المرض وخاصة أن المعاناة تزداد عالمياً بعد أن أصبحت الأعداد في ازدياد سنوياً ”
كما عقدت الجمعية عددا غير محدود من الشراكات الاستراتيجية منقطاعات خيرية وصحية وتعليمية وعلمية بهدف خلق تكاتف قوي متخصص تجنباً لازدواجية الجهد والمنافسة في استقطاب الدعم نظير ارتفاع تكلفة برامج الرعاية والعناية المتطورة. وفي هذا الإطار تم تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتكامل العمل الخيري وطنيا رغبة في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الشرائح المستهدفة بأعمال الجمعية والمحتاجة لمساندتها في عدد من مناطق المملكة.
ويُحظى مؤتمر الزهايمر الرابع بمشاركة عدد كبير من الخبراء والمختصين أبرزهم: البروفيسور بالمي جونسون رئيس وأستاذ قسم طب الشيخوخة من جمهورية آيسلندا ، والدكتور علي بن مقبول العرابي الغامدي استشاري طب أسرة ومجتمع ومدير عام الإدارة العامة للرعاية الصحّية المنزلية والدكتور وليد أحمد الكريدي، استشاري أمراض الباطنة وأمراض الشيخوخة والأستاذ المساعد والمستشار بجامعة الملك سعود وعضو اللجنة العلمية، والدكتور تيم معيقل استشاري أمراض المخ والأعصاب بمستشفى الملك خالد الجامعي ، والدكتورة مرام الفوزان استشاري قسم طب الشيخوخة بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني ، والدكتور هاشم بالبيد استشاري طب الشيخوخة بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني وعضو اللجنة العلمية، والدكتور حمد الزهراني استشاري علم النفس العصبي العيادي ورئيس قسم علم النفس العيادي بمدينة الملك فهد الطبية ، والأستاذة هنادي الوتيد أخصائي اجتماعي بمدينة الملك فهد الطبية ، والدكتور متعب العتيبي استشاري الطب النفسي للمسنين بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية وعضو اللجنة العلمية، والدكتور محمد عبدالجبار استشاري أمراض المخ والأعصاب بمركز الدكتور سليمان الحبيب والأستاذ الجامعي في كلية الطب بجامعة الملك سعود ، والدكتور لؤي باسودان استشاري طب العائلة والمسنين بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض ورئيس اللجنة العلمية، وسعادة الدكتور لؤي الخميس استشاري طب شيخوخة والعلاج التلطيفي والتعليم الطبي وعضو اللجنة العلمية، والأستاذ محمد العقيل المدير العام لمكتب محمد عبدالعزيز العقيل محامون ومستشارون قانونيون المكتب القانوني للجمعية، والدكتورة إرادة حمد باحثة في علم الشيخوخة ورعاية اضطرابات الخرف والأستاذ المساعد في علم النفس بجامعة الملك عبدالعزيز ، والدكتورة هديل الخميس رئيسة وحدة علم النفس الإكلينيكي بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية واستشارية علم النفس العصبي الإكلينيكي ، والدكتورة هيا الجودي استشاري علم النفس العصبي الإكلينيكي بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض وعضو اللجنة العلمية، والدكتور عبدالله الخنيزان رئيس طب الأسرة والعيادات الشاملة بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ، والأستاذة شادية باعلي إخصائية نفسية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
ويصاحب المؤتمر محاور تفاعلية لمراحل المرض وأركان حسية لوجستية، والاتفاقيات والشراكات، كما سيتم تكريم عدد من الجهات الداعمة والشخصيات لرسالة الجمعية والمساندين لأنشطتها وبرامجها المختلفة، وسيحصل المشاركون في المؤتمر من ذوي التخصصات الصحية على 22 ساعة معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية
يشار إلى أن التسجيل للمؤتمر مازال مستمر من خلال الرابط www.alz.org.sa.