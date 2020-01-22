أعرب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده، عن حماسه لعقد دورة «دافوس الشرق الأوسط» هذا العام في السعودية، في شهر أبريل المقبل.
وقال في مقابلة خاصة لصحيفةـ«الشرق الأوسط»، في عددها الييوم 22 يناير الجاري على هامش أعمال منتدى دافوس، «نحن جد متحمّسين للتوجه إلى الرياض، للمرة الأولى منذ تأسيس المنتدى الاقتصادي العالمي قبل 50 عاماً، لعقد المنتدى الاقتصادي العالمي لمنطقة الشرق الأوسط في شهر أبريل (نيسان)، بالتعاون مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي والحكومة السعودية». وقال إن المشاركين سيبحثون خلال المنتدى كيفية تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في الشرق الأوسط.إلى ذلك، أشاد بجهود السعودية، التي تترأس هذا العام مجموعة العشرين، لدعم مكافحة تغير المناخ، مسلطاً الضوء على مشاركتها في مبادرة زراعة تريليون شجرة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي. وقال «إن نجحنا في ذلك، فإن هذه المبادرة ستلعب دوراً فعالاً في تخفيض انبعاثات ثنائي الكربون»