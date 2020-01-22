احتفى محرك البحث العالمي «غوغل» بذكرى ميلاد مفيدة عبد الرحمن، أول محامية مصرية، وأول امرأة ترفع دعوى أمام محكمة عسكرية في مصر، وأول امرأة ترفع دعوى أمام المحاكم في (الوجه القبلي) بجنوب مصر.حيث تصدر صفحة جوجل خير المصرية المناضلة من اجل الحقوق
مفيدة عبد الرحمن المولودة في 20 يناير (كانون الثاني) 1914 بمنطقة الدرب الأحمر بالقاهرة، كان والدها خطاطاً للمصحف الشريف؛ إذ كتبه بيده 19 مرة، ورغم أن مفيدة كانت تحلم في مقتبل حياتها بدراسة الطب، فإنها تخلت عن هذا الحلم من أجل الزواج والإنجاب، قبل أن تلتحق بكلية الحقوق عام 1935، بتشجيع من زوجها، محمد عبد اللطيف، الكاتب الإسلامي وتاجر المصاحف، وحصلت على بكالوريوس الحقوق بجامعة «فؤاد الأول» (جامعة القاهرة) حالياً، في عام 1939، قبل أن تصبح عضواً في البرلمان عن الغورية والأزبكية، في عام 1959، وكانت نائبة نشطة لمدة سبعة عشر عاماً على التوالي.
أما أول قضية تولت الدفاع والترافع فيها، فكانت قضية «قتل غير متعمد»، استطاعت الفوز بها، وتمت تبرئة موكلها، لتنال بعد هذه القضية شهرة كبيرة في الأوساط القضائية والاجتماعية المصرية، بصفتها أول امرأة مصرية تخوض عالم المحاماة.
وعدّ كتاب ومؤرخون مصريون، مفيدة رمزاً مهماً لنضال المرأة المصرية، بعد اقتحامها عالم السياسة والحياة العامة وهي أم لتسعة أبناء،
وخلال عضويتها بالبرلمان شاركت في أعمال لجنة تعديل قوانين الأحوال الشخصية في مصر، كما شاركت في وضع وسن بعض القوانين المنظمة لشؤون المرأة، بما في ذلك الزواج والطلاق وغيرها، وقد نالت لقب «الأم العاملة المثالية».
وقد ترأست مفيدة عبد الرحمن الاتحاد الدولي للمحاميات والقانونيات بالقاهرة، وتعاونت مع الأمم المتحدة في القضايا الخاصة بالمرأة وتنظيم الأسرة، وقد أنشأت الكثير من مكاتب توجيه ومساعدة الأسرة.
مفيدة عبد الرحمن المولودة في 20 يناير (كانون الثاني) 1914 بمنطقة الدرب الأحمر بالقاهرة، كان والدها خطاطاً للمصحف الشريف؛ إذ كتبه بيده 19 مرة، ورغم أن مفيدة كانت تحلم في مقتبل حياتها بدراسة الطب، فإنها تخلت عن هذا الحلم من أجل الزواج والإنجاب، قبل أن تلتحق بكلية الحقوق عام 1935، بتشجيع من زوجها، محمد عبد اللطيف، الكاتب الإسلامي وتاجر المصاحف، وحصلت على بكالوريوس الحقوق بجامعة «فؤاد الأول» (جامعة القاهرة) حالياً، في عام 1939، قبل أن تصبح عضواً في البرلمان عن الغورية والأزبكية، في عام 1959، وكانت نائبة نشطة لمدة سبعة عشر عاماً على التوالي.
أما أول قضية تولت الدفاع والترافع فيها، فكانت قضية «قتل غير متعمد»، استطاعت الفوز بها، وتمت تبرئة موكلها، لتنال بعد هذه القضية شهرة كبيرة في الأوساط القضائية والاجتماعية المصرية، بصفتها أول امرأة مصرية تخوض عالم المحاماة.
وعدّ كتاب ومؤرخون مصريون، مفيدة رمزاً مهماً لنضال المرأة المصرية، بعد اقتحامها عالم السياسة والحياة العامة وهي أم لتسعة أبناء،
وخلال عضويتها بالبرلمان شاركت في أعمال لجنة تعديل قوانين الأحوال الشخصية في مصر، كما شاركت في وضع وسن بعض القوانين المنظمة لشؤون المرأة، بما في ذلك الزواج والطلاق وغيرها، وقد نالت لقب «الأم العاملة المثالية».
وقد ترأست مفيدة عبد الرحمن الاتحاد الدولي للمحاميات والقانونيات بالقاهرة، وتعاونت مع الأمم المتحدة في القضايا الخاصة بالمرأة وتنظيم الأسرة، وقد أنشأت الكثير من مكاتب توجيه ومساعدة الأسرة.