ثقافة وفنون > 1.23 مليار مشاهد تابعوا حفل مهرجان عيد الربيع الصيني لعام 2020
26/01/2020   11:00 ص

1.23 مليار مشاهد تابعوا حفل مهرجان عيد الربيع الصيني لعام 2020

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بكين 26 يناير 2020 (شينخوا) تابع ما إجماليه 1.23 مليار مشاهد من داخل الصين وخارجها حفل مهرجان عيد الربيع الصيني لعام 2020 الذي نظمته وبثته تلفزيونيا مجموعة الصين للإعلام مساء يوم الجمعة، وفق ما ذكرت المجموعة اليوم الأحد.

وأوضحت المجموعة أن هذا العدد يزيد بنحو 59 مليونا عن عدد مشاهدي حفل العام الماضي.

وعلاوة على بثه تلفزيونيا على الهواء عشية العام الصيني الجديد، فقد تم بث الحفل الذي استمر أربع ساعات ونصف الساعة بشكل مباشر أيضا عبر شبكة الإنترنت من خلال العديد من المنصات وتطبيقات الهواتف المحمولة.

كما قامت قرابة 600 وسيلة إعلام من أكثر من 170 دولة ومنطقة ببث الحفل بشكل مباشر.

1.23 مليار مشاهد تابعوا حفل مهرجان عيد الربيع الصيني لعام 2020

ثقافة وفنون
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