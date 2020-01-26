برعاية الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحةيحتفي نادي الباحة الأدبي الثقافي بالأديب والقاص والروائي الأستاذ خالد بن أحمد اليوسف بعد مغرب يوم الاثنين 2 / 6 / 1441 هـ الموافق 27 / 1 / 2020 م حيث سيقام حفل تكريم كبير بعنوان ( خالد اليوسف ذاكرة الوطن الثقافية) بحضور وكيل الأمارة المكلف الأستاذ أحمد السياري ونخبة من مثقفي المملكة والوطن العربي
وسيشمل الحفل عرضا مرئيا عن المحتفى به تتخلله شهادات بعض المثقفين وكلمات
وقصايد شعرية ثم لقاء مفتوح معه وحفل توقيع كتابه الصادر عن النادي حديثا بعنوان
(سرديات خالد اليوسف)
وعلى هامش التكريم ستقام ندوة علمية بعنوان ( خالد اليوسف عطاء ثقافي وإبداع سردي) يشارك فيها
القاص والروائي الأستاذ أحمد الدويحي
والأستاذ الدكتور أحمد بهكلي
والأستاذ الدكتور مصطفى الضبع
والدكتورة خلود الحارثي
والأستاذ الدكتور محمد الشنطي
والأديبة الأستاذة فايزة سعيد
والجدير بالذكر أن الاستاذ خالد اليوسف أثرى المكتبة العربية بمايزيد عن 45 كتابا مابين
القصة والرواية والنقد والببلوجرافيا ونشر مايزيد عن 115 بحثا وعملا ببلوجرافيا بخلاف
البحوث الأدبية المحكمة في الصحف ومجلات ودوريات محلية وعربية
بالاضافة إلى عمله الطويل في مجال الإعلام والادارة الثقافية رئاسة وإشرافا وتحريرا
من جانبه قال رئيس النادي الأدبي الثقافي بمنطقة الباحة الأستاذ حسن الزهراني :
إننا إذ نحتفي بالأستاذ خالد نحتفي بالوطن والثقافة والمثقفين فهذا الرجل الوطني المثقف نذر عمره للثقافة والمثقفين وقد كان أحد الرموز الذين كرمهم النادي في مهرجان القصة القصيرة بنادي الباحة إلا أنه لم يتمكن من الحضور لظرف طارئ
كما شكر الزهراني سمو أمير المنطقة على اهتمامه الدائم بالنادي و بالثقافة والمثقفين