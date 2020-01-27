رشاد الخير – الرياض
أكدت وزيرة الشؤون الخارجية والتكامل الإقليمي بجمهورية غانا شيرلي بوتشوي رغبة بلادها في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع المملكة، وعلى الدور الرائد الذي تضطلع به المملكة اقليميا ودولياً على الصعيد الاقتصادي ،مشيرة إلى أن غانا تتمتع بالعديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين السعوديين وانها تمثل مركزاً تجارياً مهماً لدول غرب أفريقيا.
جاء ذلك خلال لقائها والوفد المرافق لها اليوم (الأحد) مع رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي ، بمقر المجلس بحضور نائب رئيس المجلس عبدالله العديم والسفير السعودي في غانا مشعل الروقي والسفير الغاني في المملكة طاهر بيمبالي والأمين العام المكلف حسين العبدالقادر.
وشددت على أهمية دور قطاعي الأعمال السعودي والغاني في دفع مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وكشفت عن زيارة مرتقبة للرئيس الغاني للمملكة بمعية وفد من المسؤولين وأصحاب الأعمال الغانيين حيث من المقرر توقيع اتفاقيات تجارية توفر أطر قوية للتجارة والاستثمار بين البلدين ، ولفتت لمكانة غانا في أفريقيا وموقعها بين دول الكوميسا (السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا) وما يمكن أن توفره للمستثمرين السعوديين من وصول للأسواق الافريقية الواعدة.
وقالت بوتشوي أن غانا تعتبر من الدول الغنية بالمعادن والمؤهلة للتصنيع مشيرة إلى مبادرة الرئيس الغاني (مصنع لكل مقاطعة) والتي توفر فرصة سانحة للمستثمرين السعوديين بجانب قطاع الزراعة حيث 60% من الأراضي صالحة للزارعة ، ونوهت إلى قرب توقيع اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي بين البلدين.
من جهته اعتبر رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي أن زيارة وزيرة الشؤون الخارجية والتكامل الإقليمي بجمهورية غانا ، ستعطي دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين ولمد جسور التعاون بين قطاعي الأعمال السعودي والغاني ، وقال أن حجم التبادل التجاري ارتفع من 92 مليون ريال عام 2009 إلى 308 مليون ريال عام 2019م لكنه يظل أقل من حجم الطموحات والفرص المتاحة في كلا الدولتين ، ودعا في ذلك للعمل على عدة مسارات لتنمية العلاقات التجارية أصحاب الاعمال الغانيين للاستثمار في المملكة وكذلك السعوديين للاستثمار في غانا ، ورفع حجم التبادل التجاري في جانب الصادرات والواردات والاستفادة من بنك دعم الصادرات السعودية ، اضافة إلى العمل على تعزيز التعاون بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين.
ولفت ” العبيدي” إلى وجود فرص واعدة للتعاون بين المملكة وغانا في قطاعات التعدين والصناعات الغذائية والزراعة وامكانية للتعاون في استهداف الأسواق الأفريقية انطلاقا من غانا، مؤكداً جاهزية قطاع الأعمال السعودي ورغبته للاستثمار في غانا ، وعزمهم تنظيم زيارة وفد كبير من أصحاب الأعمال السعوديين لزيارة غانا والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة فيها.