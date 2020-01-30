رصد ومتابعة – الوكاد
اعتمد المجلس التنفيذي للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو”، اليوم الأربعاء، تغيير
اسم المنظمة إلى منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو”.
وجرى اعتماد الاسم الجديد، خلال الدورة الأربعين لمجلس المنظمة، إثر انطلاقها في العاصمة الإماراتية
أبوظبي. وقال سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، إن تغيير اسم المنظمة يسعى إلى رفع
بالإجماع.. الالتباس الشائع بشأن طبيعة مهامها غير الدعوية، وفتح آفاق أوسع لحضورها على الصعيد الدولي.
وأوضح أن الاسم الجديد يعبر تعبيرا دقيقا عن طبيعة الرسالة الحضارية، التي تنهض بها المنظمة، في
مجالات عملها بالتربية والعلوم والثقافة والاتصال، وعن الغايات والأهداف التي تعمل على تحقيقها. وفي
وثيقة مشروع تغيير الاسم، أشارت الإدارة العامة للإيسيسكو إلى أن المقصود من العالم الإسلامي” فيالاسم المقترح، هو ذلك الفضاء الحضاري الذي يأخذ بعين الاعتبار البعد العالمي في كل المناطق التييوجد فيها مسلمون أو أقليات مسلمة