علوم واختراعات > تعرف إلى الجناح الطائر الأغلى في العالم قيمتها اكثر من ملياري دولار
01/02/2020   1:01 م

تعرف إلى الجناح الطائر الأغلى في العالم قيمتها اكثر من ملياري دولار

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تحتل “القاذفة B-2 سبيرت” مكانة بارزة بين الطائرات العسكرية، فمميزاتها تجعلها تقريباً غير مرئية للرادار.. ليس ذلك فحسب، وإتما تعد أيضاً الأغلى في العالم، لتبلغ قيمتها أكثر من ملياري دولار.

خلال الحرب الباردة، صمم الجناح الطائر لحمل الأسلحة النووية واختراق الدفاعات الجوية السوفييتية. ولكن، لم يتم إطلاق أي طائرة حربية، من طراز “B-2” داخل المجال الجوي الروسي، بعد سقوط جدار برلين في الحرب الباردة.

تم تسليم أول طائرة من طراز “B-2” في عام 1993 إلى قاعدة “وايتمان” للقوات الجوية في ولاية ميزوري. وفي عام 1999، تم استخدامها لأول مرة أثناء حرب “كوسوفو”.

تعتبر أحد أكثر الطائرات تطوراً، حيث تستطيع “B-2” الوصول إلى أي مكان في العالم، التزود بالوقود جواً، والعودة إلى قاعدتها. ليس ذلك فحسب، وإنما لم تخسر هذه الطائرة في أي حرب.

تعرف إلى الجناح الطائر الأغلى في العالم قيمتها اكثر من ملياري دولار

علوم واختراعات
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