دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)–
نجحت التونسية، سارة حابة، بأن تكون أول امرأة تصل إلى مكة في المملكة العربية السعودية، على دراجة هوائية، خلال 53 يوماً.وفي البداية، أرادت حابة أن يشاركها العديد من الأشخاص، من مصر والسعودية، في رحلتها. ولكن، لم تنجح في دعوة الناس، كونها ليست خبيرة في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي.ومن القاهرة، مروراً بالصحاري والجبال، إلى مكة.. لم تبق سارة بمفردها، حيث كان يستقبلها العديد من الأشخاص خلال محطات الرحلة المختلفة، وذلك بعد أن نشر رجلان، التقت بهما سارة على الطريق، تفاصيل رحلتها إلى مكة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وبما أن هذه تجربة حابة الأولى من نوعها، فكانت تخاف من تعطل دراجتها الهوائية وسط الصحراء، أو افتقارها للمياه، إضافة إلى مخاوفها من احتمال عدم السماح لها بالوصول إلى مكة عبر دراجتها الهوائية.
ما هي أبرز المحطات التي قطعتها سارة حابا خلال رحلتها من مصر إلى مكة على الدراجة الهوائية؟
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قرية تونس، تابعة لمحافظة الفيوم بمصر
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محافظة بني سويف
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اسيوط
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سوهاج
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مدينة أبيدوس
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محافظة قنا بمصر
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مدينة إسنا
- ولم تخل تجربة حابة من التحديات، أبرزها الهواء العكسي وقيادة الدراجة الهوائية لمسافات طويلة، تصل أحياناً لـ8 ساعات يومياً، أو تصليح دراجتها بمفردها دون أي مساعدة، بسبب عدم وجود شبكة اتصال قوية وسط الصحراء.