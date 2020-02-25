لقاهرة 24 فبراير 2020 (شينخوا) بحث وزير الإسكان المصري عاصم الجزار وتحالف من كبريات الشركات العالمية في مجال الاستشارات العقارية والتسويق، اليوم (الإثنين)، خطة تسويق وإدارة منطقة “الأعمال المركزية” التي تبنيها الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية (CSCEC) في العاصمة الإدارية الجديدة.
وشدد الجزار، في بيان، على ضرورة تسويق مشروع منطقة الأعمال المركزية بشكل مختلف، ليس على المستوى المحلي فقط، بل العالمي أيضا، خاصة أن هذا المشروع هو الأول من نوعه في مصر.
واعتبر أن منطقة الأعمال المركزية “علامة بارزة في النهضة العمرانية التي تشهدها مصر في الفترة الحالية، وتحقق جودة الحياة للمواطنين”.
وقدم تحالف الشركات العالمية، خلال الاجتماع عرضا متكاملا حول كيفية تسويق وإدارة المشروع، كما عرضوا خبراتهم وتجاربهم في تسويق وإدارة المشروعات المختلفة على مستوى العالم.
بدوره، قال نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية خالد عباس، إن منطقة الأعمال المركزية تضم 20 برجا باستخدامات متنوعة، من بينها البرج الأيقوني، الذي يعد أعلى برج فى أفريقيا، بارتفاع نحو 385 مترا.
وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو ثلاثة مليارات دولار، حسب عباس.
ويتم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون بين وزارة الإسكان المصرية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (CSCEC) الصينية إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم، وفقا للمسئول المصري.
وتم توقيع عقد مشروع منطقة الأعمال المركزية في يناير 2016، وبدأ تنفيذه رسميا في مطلع مايو 2018.
ومن المقرر أن تبدأ الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية في تسليم أبراج منطقة الأعمال المركزية في النصف الأخير من العام 2021 على مراحل، بحيث يتم تسليم كامل المشروع في 2022، وذلك على مساحة بنائية تبلغ مليونا و 900 ألف متر مربع (ما يعادل 1.9 كيلو متر مربع).
ويعمل في هذا المشروع 800 مهندس وأربعة آلاف عامل من مصر، إلى جانب 800 مهندس وألف عامل من الصين.