الوكاد –
اصدر الملك سلمان بن عيد العزيز عدة مراسيم اليوم بتعديلات في الحكومة السعودية شملت اعفاء وتعيينات لعدد من الوزراء ودمج عدد من الوزرات يمسميات جديدة وهنا التفاصيل :
الاعفاءات
اعفى كل من عبد الله الحمدان وزير الخدمة المدنية وتركي الشبانة وزير الاعلام وابراهيم العمر محافط الاستثمار
العيينات
احمد الخطيب وزيرا للساحة التي عدل اسمها من السياحة والتراث الوطني
عبد العزيز تركي الفيصل وزيرا للرياضة التي عدل اسمها من هيئة
داجد الحقيل وزيرا للشئون البلدية والقروية اضافة لعمله وزيرا للاسكان
ماجد الققصبي وزيرا للتجارة وويررا للاعلام
وبهذه التعديلات تدخل الحكومة السعودية المزيد من تركيز الصلاحيات وتقليص بعض التدخلات في الصلاحيات