أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)– أطلقت المملكة العربية السعودية دوري كرة القدم للسيدات اللائي يبلغن من العمر 17 عامًا أو أكبر، وفقًا للاتحاد السعودي للرياضة للجميع.
- قيادات مصرية ومن العالم ستشارك في تشييع جثمان الرئيس السابق حسني مبارك
- السعودية تطلق بطولة لكرة القدم النسائية لأول مرة في تاريخ المملكة
- الملك سلمان يجري تعديلات في الحكومة السعودية
- مصر تبحث تسويق منطقة “الأعمال المركزية” التي تنفذها شركة CSCEC الصينية في العاصمة الإدارية الجديدة
- ولي العهد يوجّه بتطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة بالرياض
- سلطان عُمان يتعهد هيكلة الجهاز الإداري ودراسة آليات صنع القرار
- فنان فلسطيني جريح يبدي تضامنه مع الصين عبر النحت على رمال بحر غزة
- وزير إندونيسي يطالب بإصدار فتوى تدعو الأثرياء للزواج من الأسر الفقيرة
- فرنسي يعيد معدنية تاريخية إلى الهيئة الملكية لمحافظة العلا حصل عليها من طفل في موقع الحجر عام 1966
- “التجربة الكورية” ضيف شرف المؤتمر الوطني السابع للجودة في جدة