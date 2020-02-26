اخبار الرياضة > السعودية تطلق بطولة لكرة القدم النسائية لأول مرة في تاريخ المملكة
26/02/2020   11:38 ص

السعودية تطلق بطولة لكرة القدم النسائية لأول مرة في تاريخ المملكة

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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)– أطلقت المملكة العربية السعودية دوري كرة القدم للسيدات اللائي يبلغن من العمر 17 عامًا أو أكبر، وفقًا للاتحاد السعودي للرياضة للجميع.

السعودية تطلق بطولة لكرة القدم النسائية لأول مرة في تاريخ المملكة

اخبار الرياضة
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