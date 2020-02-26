أخبار > قيادات مصرية ومن العالم ستشارك في تشييع جثمان الرئيس السابق حسني مبارك
26/02/2020   11:47 ص

قيادات مصرية ومن العالم ستشارك في تشييع جثمان الرئيس السابق حسني مبارك

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تشيع في العاصمة المصرية القاهرة ظهر اليوم الأربعاء جنازة الرئيس المصري السابق حسني مبارك بحضور قيادات الدولة المصرية ووفود من عدة دول.

وتوفي مبارك، ٩١ عاما، صباح الثلاثاء في مستشفى الجلاء العسكري بعد ثلاثة أسابيع من إجراء جراحة في البطن تدهورت صحته على إثرها.

وبحسب بيان رسمي، تبدأ مراسم الجنازة العسكرية الرسمية بصلاة الظهر بمسجد المشير، شرقي القاهرة، ويوارى الجثمان في الثانية بعد الظهر (12 غرينتش) بمقابر الأسرة بمصر الجديدة.

ورفعت سلطات مطار القاهرة درجة الاستعداد للحالة القصوى لاستقبال وفود المعزين ومعظمهم من الدول العربية.

ومن المقرر أن يقام سرادق العزاء بعد صلاة المغرب (السادسة مساء – 16 غرينتش) بمسجد المشير.

قيادات مصرية ومن العالم ستشارك في تشييع جثمان الرئيس السابق حسني مبارك

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