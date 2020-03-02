القاهرة أول مارس 2020 (شينخوا) توجهت وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد اليوم (الأحد)، إلى الصين حاملة “رسالة تضامن” مع الشعب الصيني في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وذكرت زايد، في مؤتمر صحفي مشترك مع السفير الصيني بالقاهرة لياو لي تشيانغ قبيل مغادرتها القاهرة إلى بكين، أنها ستذهب إلى الصين “محملة بهدية للشعب الصيني عبارة عن مستلزمات وقاية.. ورسالة تضامن في هذا التوقيت”.
وأضافت “نقدر جدا العلاقات المصرية الصينية.. والقيادة السياسية المصرية تحرص على قوة العلاقات التاريخية بين الشعبين”.
وتابعت “نحن مهتمون جدا لمد يد العون للشعب الصيني”، لأن مساعدة الصين في التغلب على فيروس كورونا هو حماية لكل الإنسانية والدول في العالم.
وأشادت الوزيرة المصرية، بـ “الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الصينية لاحتواء فيروس كورونا”، مؤكدة أنه لولا الخطوات الاحترازية القوية جدا التي اتخذتها الحكومة الصينية لكان الوضع الصحي في العالم أسوأ.
وعبرت عن تطلعها للاستفادة من خبرات الحكومة الصينية في هذا الصدد.
من جانبه، قدم السفير الصيني بالقاهرة لياو لي تشيانغ “خالص الشكر والامتنان” للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تكليفه وزيرة الصحة هالة زايد بالسفر للصين، لنقل “رسالة تضامن من مصر إلى جمهورية الصين الشعبية في هذا التوقيت الاستثنائي”.
وأوضح أن الحكومة الصينية تهتم جدا بهذه الزيارة، وتعتبرها “زيارة تضامن ومساندة، وأيضا تبادل الخبرات حول الإجراءات المتخذة لمكافحة كورونا”.
وأشار إلى أن “هذه الزيارة ستترك أثرها في تاريخ التبادل الودي بين الصين ومصر”، خاصة أنها تعتبر تجسيدا حيا لقوة وعمق الصداقة بين البلدين كأقدم حضارتين في العالم.