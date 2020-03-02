اقتصاد > الكويت توقف تداولات السوق الأول بعد تراجعه لأكثر من 10%
02/03/2020   10:38 ص

الكويت توقف تداولات السوق الأول بعد تراجعه لأكثر من 10%

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت البورصة الكويتية، الأحد، وقف التداولات في السوق الأول حتى نهاية جلسة اليوم ذاته (الأحد) وذلك بعد تراجع المؤشر إلى نسبة تجاوزت الـ10%.

الكويت توقف تداولات السوق الأول بعد تراجعه لأكثر من 10%

اقتصاد
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