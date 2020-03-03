اقتصاد > استئناف ما يزيد عن 91% من الشركات عملها في مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين
03/03/2020   10:24 ص

استئناف ما يزيد عن 91% من الشركات عملها في مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين

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قوانغتشو 3 مارس 2020 (شينخوا)

ذكرت السلطات المحلية في مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين اليوم الثلاثاء أن 91.2 في المئة من الشركات فيها استأنفت عملها حتى يوم الاثنين.

وقالت مديرية الموارد البشرية والضمان الاجتماعي في المقاطعة إن النسبة ارتفعت بـ 45.7 نقطة مئوية عما سجل في 17 فبراير مع تزايد استئناف العمل.

وقالت المديرية نقلا عن مسح غطى 15 ألف شركة، إن المقاطعة، وهي نقطة جذب رئيسية للعمال المهاجرين من المقاطعات الأخرى، شهدت عودة 6.94 مليون عامل غير محلي.

ويعود ملايين العمال الصينيين إلى مساقط رؤوسهم لقضاء عطلة عيد الربيع التي تستمر أسبوعا كل عام، لكن تفشي فيروس كورونا الجديد هذا العام دفع الصين إلى تمديد العطلة، ولم تستأنف العديد من المصانع والشركات عملها حتى يوم 10 فبراير.

ورتبت السلطات في العديد من المدن قطارات ورحلات جوية مستأجرة وعرضت إعانات وإعفاءات من الرسوم لمساعدة الشركات على استعادة العمال وضمان إعادة فتحها على نحو سلس، مع تعزيز تدابير الوقاية والسيطرة لتقليل مخاطر الإصابة.

استئناف ما يزيد عن 91% من الشركات عملها في مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين

اقتصاد
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