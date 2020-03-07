بكين 7 مارس 2020 (شينخوا)
أعلن سفير دولة الكويت لدى جمهورية الصين الشعبية السفير سميح جوهر حيات عن تبرع الحكومة الكويتية بمبلغ 21 مليون يوان ( نحو 3 ملايين دولار أمريكي) للصين دعما لجهودها الحثيثة في احتواء فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ومكافحته.
وقال السفير حيات في تصريح إلى وكالة أنباء شينخوا اليوم السبت، إن هذا التبرع سيكون على شكل مساعدات طبية يجري تسليمها وفق تنسيق عالي المستوى مع الحكومة الصينية.
وأكد السفير حيات بأن استمرار التواصل الفعلي مع الحكومة الصينية مهم جدا في هذه الظروف الاستثنائية كأصدقاء وداعمين للصين في دورها البطولي الذي يشهد العالم ومنظماته الدولية على ذلك، معرباً عن تقدير بلاده لما تبذله الصين من الجهود الحثيثة دون انقطاع، والمساندة الكويتية لها في أعمالها لحماية البشرية.
وأعرب السفير الكويتي عن شكر وتقدير بلاده للجهود الجبارة والإجراءات الفعالة التي تتخذها الحكومة الصينية في معركتها ضد الفيروس القاتل، قائلا إنه يتابع عن كثب يوميا، ومنذ اليوم الأول من تفشي الوباء، الخطوات والتدابير الفعالة التي تتخذها البلاد، والتي تشكل تجربة فريدة لم يشهد العالم مثلها في تاريخه، من حيث كيفية تصدي الصين حكومة وشعبا وبذل الغالي والنفيس لتحقيق الانتصار في المعركة ضد كوفيد -١٩.
وأكد السفير حيات ثقة بلاده الكبيرة في انتصار الصين على الفيروس والقضاء عليه، نظرا لما تتمتع الصين به من إمكانات ضخمة أبرزت دورها القيادي والمحوري في الخط الأول لحماية البشرية من زيادة تفشي الفيروس الفتاك.
ووصف السفير العلاقات الكويتية الصينية الاستراتيجية القائمة بأنها قوية وممتازة وليست وليدة اللحظة، حيث أن البلدين يتمتعان منذ قديم الزمان بعلاقات دبلوماسية وصداقة صلبة، حيث تعتبر العلاقات الدبلوماسية بينهما تاريخية والأولى في منطقة الخليج العربي، إذ أنها مبنية على الاحترام المتبادل والتعاون والتنسيق والتشاور المشترك في السراء والضراء بين قيادتي وحكومتي وشعبي البلدين .