شنتشن 17 مارس 2020 (شينخوا)
قد حولت شركات كثيرة في الصين، بينها شركات ملابس داخلية وصناعة سفن، أعمالها التجارية إلى إنتاج الأقنعة واللوازم الواقية لسد الحاجات المتزايدة وسط تفشي وباء فيروس كورونا الجديد في البلاد. والآن قد شارك في القائمة عضو جديد وهو شركة بي واي دي، شركة سيارات الطاقة الجديدة الرائدة في الصين .
في مجمع باولونغ الصناعي لشركة بي واي دي في مدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين، قام أكثر من 600 عامل بتعبئة وفحص الأقنعة التي خرجت من 100 خط إنتاج في المصنع المقام على مساحة 15 ألف متر مربع.
وكان المصنع يعمل قبل شهر كمنطقة إنتاج إلكترونية.
وبعد تفشي الوباء، أصبحت هناك حاجة ملحة للأقنعة، إضافة إلى المطهرات والملابس الواقية. وفي الوقت نفسه، تواجه شركة بي واي دي ضغوطا في استئناف العمل، حسب لي وي من مكتب رئيس الشركة .
وقال لي إن ” هناك 250 ألف موظف في الشركة، وإذا قدمنا لكل منهم قناعين، سنحتاج إلى 500 ألف قناع. ويسكن في مدينة شنتشن أكثر من 20 مليون نسمة، وسيحتاج السكان المحليون إلى أكثر من 40 مليون قناع، إذا يحتاج كل شخص منهم إلى قناعين”.
وفي هذه الظروف، قررت شركة بي واي دي إنتاج الأقنعة بنفسها.
وقال لي “نحن فى حاجة ماسة الى آلات صنع الأقنعة، بيد ان تصنيع كل ماكينة عادة ما يستغرق 40 يوما”.
إلى جانب ذلك، قال لي إنه “كان من المستحيل شراء مثل هذه المعدات خلال الوباء، لذلك صممنا على أن نصنع الآلات بأنفسنا”.
وشكلت الشركة فريق بحث، ورسمت أكثر من 400 تصميم للمعدات في غضون 3 أيام. بعد ذلك استغرقت 7 أيام في تحويل التصاميم إلى آلات فعلية. ولكل ماكينة صنع أقنعة طبية، تحملت شركة بي واي دي إنتاج 90 في المئة من المكونات التي يتجاوز عددها 1300، بما في ذلك التروس والسلاسل والبكرات.
وفي غضون شهر، أنشأت الشركة 100 خط لإنتاج الأقنعة الطبية.
وفي 17 فبراير، طرحت الشركة الدفعة الأولى من منتجات الأقنعة. ويقدر كل خط إنتاج على صنع 50 ألف قناع طبي كل يوم. وبعد تجهيزها بخطوط الإنتاج الجديدة، تقدر الشركة على إنتاج 5 ملايين قناع طبي و300 ألف زجاجة مطهر على أساس يومي، لتصبح واحدة من اكبر صانعي الأقنعة الطبية في العالم.
إلى جانب الاستخدام داخل الشركة، ذكرت الشركة أن بعض الأقنعة قد تم التبرع بها إلى المستشفيات في الخطوط الأمامية وشركات النقل العام والمطارات والموانئ، علاوة على تقديم البعض منها إلى الحكومة للتوزيع والبعض الآخر إلى شركاء إستراتيجيين للشركة.
الجدير بالذكر أن بي واي دي تخطط في توسيع خطوط الإنتاج الخاصة بها إلى 200 خط مع قدرة إنتاج يومية تبلغ 10 ملايين قناع طبي على الأقصى. وستقدم الأقنعة الطبية أيضا إلى الدول الأخرى المعرضة لتفشي الفيروس، بعد تلبية الطلب المحلي.
هذا وفي يوم الأحد الماضي، وقعت الشركة على اتفاقية مع السلطات المحلية في شنتشن، متعهدة بتخصيص 15 مليون قناع إلى 6 أسواق محلية وصيدليات محددة في المدينة على ان لا تجاوز قيمة القناع الواحد 2.5 يوان ( 36 سنتا أمريكي).