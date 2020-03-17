وكان سموه تلقى اتصالًا هاتفيًا، أمس الأول، من دولة رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون.
وتم خلال الاتصال بحث الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا المستجد وضرورة تكاتف المجتمع الدولي للتصدي لهذا الوباء المتفشي.
وأكد سمو ولي العهد خلال الاتصال على أهمية بحث الوسائل الممكنة لتنسيق التعاون الدولي في هذا المجال وفي إطار مجموعة العشرين، التي تترأسها المملكة هذا العام 2020م، مؤكدًا سموه عزم المملكة تنسيق جهود دول مجموعة العشرين لوضع السياسات اللازمة لمكافحة هذا الوباء وتخفيف أعبائه الاقتصادية، وتمكين الحلول الطبية للوقاية والعلاج.
من جهة ثانية تلقى سمو ولي العهد، اتصالاً هاتفياً، أمس، من رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز.
وتم خلال الاتصال استعراض الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، والجهود الدولية المبذولة للتصدي لانتشاره.
وأكد سمو ولي العهد عزم المملكة تنسيق التعاون الدولي لمكافحة هذا الوباء وتبني السياسات الملائمة لتخفيف أعبائه الاقتصادية، وذلك في إطار مجموعة العشرين التي تترأسها المملكة هذا العام 2020م.