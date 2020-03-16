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أصدرت مؤسسة الأزهر المصرية فتوى بجواز إلغاء صلاة الجمعة الأسبوعية وصلاة الجماعة في المساجد للحد من انتشار فيروس كورونا.
واتخذ الجيش المصري “إجراءات احترازية” للوقاية من الفيروس و”تقديم الدعم لأجهزة الدولة المختلفة”.
وأجازت هيئة كبار العلماء بمؤسسة الأزهر، في فتوى رسمية، إيقاف صلوات الجمعة والجماعة لحماية الناس.
وقالت الهيئة في بيان: “في ضوء تواتر المعلومات الطبية من أن الخطر الحقيقي للفيروس هو في سهولة وسرعة انتشاره، فإن الفتوى تأتي تماشيا مع أعظم مقاصد شريعة الإسلام حفظُ النفوس وحمايتها ووقايتها من كل الأخطار والأضرار”.
وأوضحت أن البديل الشرعي عن صلاة الجمعة هو أربع ركعات ظهرا في البيوت، أو في أي مكان غير مزدحم.
وأضافت الهيئة أنه يجب شرعا على جميع المواطنين الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات الصحية للحدِّ من انتشار الفيروس والقضاء عليه، فضلا عن “استقاء المعلومات من المصادر الرسمية المختصة”.
وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية في بيان رسمي إنه “يجري الاحتفاظ باحتياطيات عاجلة من المواد الغذائية وتوفير أجهزة ومعدات التعقيم”.
وأضاف أنه “تم تطويع سيارات ومعدات إطفاء الحرائق لتستخدم في أعمال تعقيم الأماكن المفتوحة”.
ووفق البيان، فإن رئيس أركان الجيش الفريق محمد فريد حجازي “راجع السيناريوهات المحتملة للتعامل مع كافة المواقف الطارئة، في شأن الحد من انتشار الفيروس”.
وبحسب البيانات الرسمية للحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس 109 إصابات، كما تعافي 33 حالة في مصر.